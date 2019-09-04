民進黨立委陳明文 3 日下午驚傳在高鐵上遺失了裝有 300 萬現金的行李箱，引發社會關注，由於陳明文不僅僅是資深立委，在民進黨中央更擔任高層角色，各界紛紛揣測這筆錢 300 萬元的來源「不單純」。對此，政論節目《關鍵時刻》的主持人劉寶傑也驚呆，直言：「陳明文到底多大器啊？300 萬就這樣丟在高鐵上了！」而民進黨台北市議員也用一句話幫陳明文「神開脫」，笑翻眾人。

陳明文昨（3）日下午驚傳在高鐵上遺失了一個裝有 300 萬現金的行李箱，引發各界關注，陳的兒子陳政廷則在第一時間出面說明，表示這筆 300 萬元是父親給他到菲律賓開手搖飲料店的創業基金，然而國民黨市議員徐巧芯則在臉書 PO 文暗酸：「絕對不是政治獻金，你信嗎我是不信啦！」對此，陳政廷隨後也在臉書回擊，直指質疑的人「是不是已經 60 歲了，不然心思怎麼那麼邪惡？」

政論節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑也在昨天晚間的節目中談到此話題；他驚訝表示，今天在台灣有什麼事情需要在登機箱裡面放 300 萬的現鈔？而且居然這麼不在意的就這樣丟在高鐵裡面，「一查竟然是民進黨中常委陳明文的，據說他大發雷霆：高鐵怎麼可以去報警呢？怎麼可以把這個事情曝光呢？」劉寶傑接著質疑，陳明文的兒子說這筆錢是「爸爸的好意」，讓他去菲律賓賣珍珠奶茶，「但問題來了，今天這 300 萬的現金可以坐上飛機嗎？可以拿出國嗎？」

節目來賓之一國民黨「草協聯盟」發起人李正皓則解釋，政治獻金術語中，300 萬有個代號叫「0.03」，起源是在 2015 年，王金平的左右手林錫山發覺蔡英文將勝選，決定對蔡英文做出輸誠、友好的動作，於是和一位「江董」各湊了 1000 萬元放進箱子中，寫上「江董 0.1、自己 0.1」，因此 1 千萬叫「0.1」，1 億元才是「1」。

李正皓提到，最後這筆獻金轉了 5 手才到蔡英文手中，但蔡英文當下就拒絕，「就跟退一個月餅一樣，現在看到這個根本不意外，對陳明文來說，0.03 不見剛剛好而已啊！」

此外，王世堅則表示，以他對陳明文的了解，這個人憂國憂民，滿腦子國家大政，所以沒在在意這一點點小錢，至於解釋說拿去菲律賓開珍珠奶茶，「我還覺得有一個更妙的，不如講說這個是要拿去索羅門群島，是要去救我們的外交。」語畢來賓紛紛笑翻。（編輯：王錫謙）