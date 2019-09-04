台股在日 K 線拉出連 5 紅後，昨日早盤一度續往川普缺口，以及季線挺進，但近關情怯，攻擊力道後繼無力，指數反而倒退嚕，未能守住 10588 點，10600 點關卡宣告失守。而昨日外資大玩「變臉」，又賣超 71.9 億元，外資前 2 日回補台股是真心認錯? 可用新台幣匯率變化當照妖鏡！台股關鍵點位為 10488、10520 與 10561 點。

台股今日強弱分界為 10561 點，多方如能站穩 10561 點，將有機會再站回 10588 與 10600 點，以較強勢的整理姿態，伺機再往 10618 與 10641 點挑戰。但如 10561 點未能站穩，需提防盤勢進入回檔，下方 10538 與 10505 為 10500 點關卡前 2 道防線，如棄守 10488 點，這波攻勢宣告熄火。

美中貿易戰未見緩解，美元走勢續強，人民幣順勢以續貶因應？人民幣如續貶，恐將再牽動亞洲貨幣，而新台幣匯率則攸關外資動向，如新台幣匯率也鬆動，意味外資匯出力道仍較強，前 2 日的買超台股，就不見得是「真心認錯」，穩住台股的重責大任，仍得看國家隊。但如新台幣匯率仍相對亞洲貨幣抗貶，外資較有機會持續回補台股，後續攻擊動能較無虞。

台股昨日只上演半場好戲，電子三王也以輪動方式，扮演多頭指標，昨日輪到大立光，因此大立光所帶領的光學、蘋概族群，能否在蘋果新品發表前，獲得買盤青睞？短線上也將是人氣指標的觀察重點。台股近壓情怯，成交量能又縮至千億元附近水位，必須增量往上，多頭攻勢才可望延續，如增量回軟，則台股回測 10500 整數關卡的壓力大增。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)

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