現代人拍照都會常常修圖，不但要有良好的修圖軟體，更要會修圖技術，而修圖不單單只是為了好看，或許還能夠遮瑕。近日有一位 PS 大神收到一份任務，有一位臉上有胎記的綠眼弟弟來信表示，希望這位 PS 大神能夠發揮他的技術，幫他把臉上的胎記消除，而這位 PS 大神也非常爽快的答應，但當少年收到完成圖時，竟跟原本的照片「一模一樣」。

英國設計師佛里曼（ James Fridman ）是推特上知名的「 PS 大神」，在網路上小有名氣的他，常常收到許多網友的來函希望能夠幫忙修圖，而近日他就收到一名 20 歲少年的來信，信中內容表示，希望能夠幫忙把臉上的紅色胎記修圖消除，「我天生就有這個胎記，已經跟著我 20 年了，你能不能把我的臉變成同一種顏色，讓我看起來好看一點，我知道你會幫忙的，謝謝了」。結果沒想到佛里曼答應修圖後竟「原圖奉還」，讓少年傻眼。

而佛里曼給的理由是「我們之所以為人類，是因為彼此的差異與不完美，不需要隱藏讓你如此特別的事物，這是你出生就帶著的東西，接受它吧，其他人也會的。附註，老實說，你的胎記看起來超酷的啦」。而佛里曼也將回覆 PO 上推特，一週內就超過 5 萬人按讚。網友們對此紛紛表示「我們都應該為自己感到驕傲」、「每個人都是最好的」、「其實他不需要自卑」、「這有一種神秘法師的感覺」、「他真的很酷」、「你的胎記很棒啊」、「其實胎記讓他的綠色眼睛更漂亮了」。（編輯：王柏文）