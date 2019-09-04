文：吳老拍

今年威尼斯影展有許多亮點，為讀者整理出其中看點：

《小丑》首部入圍三大影展的超級英雄改編電影

華納DC獨立電影《小丑》Joker大放異彩，由《醉後大丈夫》TheHangover導演陶德菲利普斯(ToddPhillips)身兼製片、導演與編劇、瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)主演，取材自DC最著名的反派人物「小丑」，從一個失敗的喜劇演員，一步步成為高譚市最邪惡、最頂尖的超級罪犯。

威尼斯影展總監奧柏托巴貝拉(Alberto Barbera)表示：「《小丑》比《黑暗騎士》The DarkKnight還要黑暗，也是瓦昆菲尼克斯顛峰之作。」《小丑》也成為超越迪士尼漫威宇宙，成為首部入圍三大影展主競賽的超級英雄改編電影，也入圍多倫多國際影展，皆被視為奪獎大熱門，《小丑》將於10月3日在台上映。

開幕片《真相》是枝裕和首部進軍法語影壇新作

本 屆 開 幕 片 是《真相》The Truth，以《小偷家族》拿下坎城影展金棕櫚大獎的日本導演是枝裕和的首部非日語片(法語、英語發音)、是他首度進軍法語影壇的作品。

故事是凱薩琳丹妮芙(CatherineDeneuve)飾演的退休歌劇天后與茱麗葉畢諾許(Juliette Binoche)飾演的編劇女兒之間充滿矛盾「母女心結」的親情關係，還有伊森霍克(Ethan Hawke)主演，仍為是枝裕和擅長的親情糾葛劇情片的路線。