4蔡英文4日受訪時表示，郭董事長講的就是現在正在大力推行的政策，種種因應也是正在做的事，「倒是要說，郭董事，是不是也考慮加碼實質投資台灣？」（圖／總統府提供）
蔡英文4日受訪時表示，郭董事長講的就是現在正在大力推行的政策，種種因應也是正在做的事，「倒是要說，郭董事，是不是也考慮加碼實質投資台灣？」（圖／總統府提供）

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鴻海創辦人郭台銘日前向總統蔡英文下戰帖，要針對產業結構與台灣未來與蔡英文進行辯論。對此，蔡英文今（4）日受訪時表示，郭董事長講的就是現在正在大力推行的政策，種種因應也是正在做的事，「倒是要說，郭董事，是不是也考慮加碼實質投資台灣？」

仍未表態參選2020總統選舉的郭台銘，最近把砲火瞄準執政黨，郭台銘認為台灣面臨四個危機，包括國安、憲政、轉型與認同，他甚至向蔡英文下戰帖，想針對產業結構和台灣的未來與蔡英文進行一場辯論。

面對郭台銘下戰帖一事，蔡英文今天受訪時表示，郭台銘要不要參選這件事，基本上是國民黨的事情，不論是一組、兩組或更多組候選人，選舉我們還是依照自己的計畫，一步一步扎扎實實的進行所有競選的活動。

不過蔡英文也說，上任之後很多政策持續在改善台灣經濟體質跟結構，所以在美中貿易戰的過程中，都可以有效的因應，近來看到的，過去的努力現在已經有成果，台商回台投資的數額非常大，外商很多重要企業都加碼投資台灣。

蔡英文指出，從整體來看，加上內需的激勵，尤其在基礎建設及各項建設上，內需的需求上，讓經濟都能夠平穩的穩定成長，更何況新南向政策拓展了對外的經濟跟貿易關係。

蔡英文認為，整體來講已經開始脫離對單一市場跟單一國家的依賴。整體對外經貿會更健全，並看到越來越多的台灣接單，以及台灣生產，可以行銷全世界。

蔡英文強調，郭董事長講的就是我們現在正在大力推行的政策，他講的種種因應，也是我們正在做的事情，「倒是要說，坐而言不如起而行，郭董事長，是不是也要考慮加碼實質投資台灣」。

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