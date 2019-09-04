澳洲週三 (4 日) 公布數據，第 2 季 GDP 季增 0.5%，年增 1.4%，為 2009 年第 3 季以來最糟的表現。

這一數據大致符合預期，但低於央行預測的 1.8% 年成長。澳幣兌美元短線上揚 15 點，暫報 0.6781 美元，主因是數據沒有一些交易商原本預期的那麼差。

澳幣兌美元走勢

這是連續第 4 季澳洲 GDP 成長疲軟，澳洲央行關注的家庭部門支出表現不佳，本季僅成長 0.4%，而住宅投資更帶來重大拖累，下滑 4.4%。

Westpac 首席經濟學家 Bill Evans 表示，受到淨出口與政府支出的影響，GDP 還能保持成長，但一些經濟的關鍵部分，如商業投資、住宅建設和消費者支出，實際上沒有表現。

此外，Evans 指出，由人均 GDP 的角度，經濟在過去 12 個月反而倒退了。經濟的根本問題是薪資成長疲軟，這正是消費者支出的壓力。再由於消費變得謹慎，商業投資也更為謹慎。

之前為提振經濟，澳洲央行於 6 月及 7 月連兩次降息。總裁 Philip Lowe 的目標在於，將失業率由目前的 5.2% 壓低至 4.5%，如此，將帶來勞動力短缺及薪資上揚。

與此同時，世界各地的不確定因素在美中對抗中損害了信心，阻礙跨國公司進行大規模投資，他們仍在等待與觀望貿易戰的發展。

市場預測，澳洲央行將再次降息兩次至 0.5%，這也是央行將明年經濟增長預測上升至 2.75% 的主因。

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