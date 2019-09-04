若在外租屋，不但食衣住行都要靠自己，開銷也會跟著加大，因此對於水電瓦斯的控管，必須精確到位。近日有位女網友在網路上表示，自己當初和房東說好 1 度電 6 元，結果他心血來潮看一下電錶，竟發現自己竟然在短短 10 天內用了 260 度電，相當於 1560 元，若按這樣的耗電量推算下去，一個月的電費就至少花掉 4500 元，嚇得她上網求救。

這位女網友在網路論壇《 mobile01 》 PO 出一篇「租屋處 10 天用 260 度電，請問該怎麼辦？」表示，「最近剛搬到新租屋處，簽約時電費 1 度收 6 元，家電目前只有熱水器、冷氣、中型冰箱，但卻在 10 天內用電 260 度，共 1560 元，想問有可能用到這麼兇的電嗎？」，並隨文附上電器設備的型號和款式，網友看完後議論紛紛，立刻就抓出耗電元兇不是冷氣，也不是冰箱，而是「熱水器」。





網友們留言表示「瞬熱型的熱水器，超耗電…電費殺手之一」、「用電多少跟你洗澡水溫和用水量成正比，你可以在洗澡前後比較一下電錶度數，大概心裡面就會有譜了」、「 6000W 電熱水器很猛，這個就是電費殺手，運轉時功耗等於 10 台 2.2 頓變頻冷氣」、「這種天氣頂樓應該可以直接洗冷水澡吧」。（編輯：王柏文）