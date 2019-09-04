文：吳老拍

今年威尼斯影展有許多亮點，為讀者整理出其中看點：

布萊德彼特監製主演《星際救援》二度問鼎影帝

由布萊德彼特(Bradley Pitt)監製並主演的《星際救援》Ad Astra，與湯米李瓊斯(Tommy LeeJones)、麗芙泰勒(Liv Tyler)共同演出，由美國導演詹姆士·葛雷(James Gray)執導，入圍本屆主競賽單元。

他曾以《殺手怨曲》LittleOdessa榮獲1994年威尼斯銀獅獎，作品曾四度提名坎城金棕櫚獎。導演表示本片將是「最真實的太空旅行描寫」。是揉合《星際效應》的時空科幻與《絕地救援》太空冒險色彩的科幻電影。小布將二度問鼎影帝殊榮，他2007年曾以《刺殺傑西》The Assassination of JesseJames by the Coward Robert Ford首度獲威尼斯影帝。本片將於9月20日在台上映。

影音串流平台Netflix繼去年投資墨西哥名導艾方索柯朗(Alfonso Cuarón)的《羅馬》Roma擒下威尼斯金獅，榮獲金球獎、奧斯卡最佳導演、最佳外語片等大獎，搶佔影壇焦點後，今年再投資兩位美國導演新作，一部名導史蒂芬·索德柏(Steven Soderbergh)的《自助洗衣店》The Laundromat，一是以《紐約哈哈哈》Frances Ha廣受影壇好評的導演諾亞波拜克(Noah Baumbach)的《婚姻故事》Marriage Story，分別邀到巨星梅莉史翠普(Meryl Streep)、史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)主演，兩部皆入圍威尼斯主競賽單元，也入選多倫多影展，先在威尼斯世界首映，再進行北美首映，預期將掀起新話題。

另外未入圍競賽片的原創電影《國王》The King(暫譯)也將在威尼斯全球首映，以英王亨利五世為藍本，由《以你的名字呼喚我》奧斯卡提名男星堤摩西柴勒梅德(TimothéeChalamet)、羅伯帕汀森(RobertPattinson)、莉莉蘿斯戴普(Lily-Rose Depp)等主演。