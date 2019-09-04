台北市長柯文哲日前表示，自己底色還是綠的，小時候家族間還是很討厭外省人。對此，總統蔡英文今（4）日受訪時，再次提醒他，政治人物不是名嘴，且台灣社會經過幾十年的相處，不論先來後到，大家都是一家人，都是自己人，共同責任就是守護台灣。

柯文哲日前在接受專訪時表示，「你要講我還是綠營的，底色沒有改變」，因為自己出身228家族，小時候家族間還是很討厭外省人，「所以我還是綠底的」。

對於柯文哲指自已是綠底、討厭外省人一事，蔡英文表示，台灣社會經過這幾十年來大家相處在一起，現在台灣社會其實不論是先來還是後到，大家都是一家人，都是自己人，共同責任就是守護台灣。

至於柯文哲批評蔡英文競選團隊在全國的競選經費問題，蔡英文說，負責的競選幹部都說明了，而她也向柯文哲說，作為一個民選的政治人物，並不是名嘴，即便是名嘴，說任何事情都要有證據跟基礎，「這算是提醒他」。

另外，在九三軍人節要軍人穿軍服，遭質疑在選前消費軍人一事，蔡英文表示，說這句話的人可以查一下，自己在擔任總統以來講的話都滿一致的，九三軍人節講的話，以前也一再說過。

蔡英文強調，其實作為中華民國國軍一份子，是件很值得驕傲的事情，希望大家以身為軍人為榮，而在九三軍人節穿軍服，到民間接受人民致敬，這也跟人民有一個很好的互動。