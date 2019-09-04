「嗨！大家今天過得好嗎？」這是知名 Youtuber 「理科太太」所有影片的起手式，深具冷靜直率的表情和犀利精準的談吐，讓她頻道在短短成立 8 個月就突破百萬訂閱，不過有網友發現，近日理科太太頻道影片的觀看數大幅下降，讓他在 PTT 貼文直呼「理科太太也太慘了吧！」引發熱議。

理科太太的頻道於 2018 年 6 月創立，其冷靜又兼具犀利的談吐方式，深受廣大民眾喜愛，頻道成立 8 個月，在 2019 年 2 月就突破百萬訂閱，竄紅的速度相當驚人，而在當時影片的觀看次數幾乎都是 50 萬起跳，些許專訪名人的影片還能破百萬觀看。

不過，有網友就在 PTT 指出「理科太太有 110 萬的訂閱，近期 2 、 3 個月的影片，除了遊香港和劉德華的影片有 100 萬的觀看數，其餘影片只有 1 、 20 萬而已，有不少還不到 10 萬的觀看數，半年前才剛捲起旋風，沒想到過氣這麼快，理科太太也太慘了吧！」

貼文一出，吸引許多網友紛紛回應「完全不能怪別人，業配文真的卡太兇」、「業配做的不有趣，後來就退訂不看了」、「一開始影片真的很有趣，開始業配後都走鐘了」、「演算法改變也有影響啦，很多 Youtuber 都承認有影響」、「業配太母湯了，為拍而拍，後來就不看了」、「演算法加上業配雙雙衝擊」、「標準的業配太多導致流量流失」。（編輯：張嘉哲）