隨著例行賽季進入尾聲，富邦悍將以月球為主題，連續三日舉辦富邦人壽「 LUNA 」主題日及「月光音樂會」，邀請跨世代金曲歌手於賽後接力開唱。 9 / 13 (五)賽後「搖滾女王」楊乃文將蒞臨新莊球場，陪大家共度美好的中秋之夜，歡迎家人們一起進場應援玩樂、賞月聽音樂！

不同於一般女歌手的柔順婉約形象，楊乃文以濃厚冷列的唱腔及堅持固執的自我性格，一掃流行音樂市場的慣性格式，她的外表冷豔若冰、個性卻直率真誠，而她充滿靈魂的音樂與極具穿透爆發力量的堅柔嗓音，散發出的獨特搖滾味道，更奠定她在華語樂壇中無可取代的地位，這樣的搖滾女王，就是楊乃文。

即將迎來球場開唱初體驗，楊乃文將大展金曲歌后魅力，現場開唱「星星堆滿天」、「未接來電」、「靜止」等多首 KTV 排行榜上的經典歌曲，要帶給大家一個超嗨的中秋夜晚！除了帶來賽後演唱之外，楊乃文也將首次擔任開球嘉賓， 9 / 13 要站上新莊主場的投手丘，為悍將開出一顆強勁的好球！

迎接今年球季最後一檔例行賽主題活動，富邦悍將 9 / 13 (五)- 15 (日)安排精彩月球主題系列活動以及月光演唱會，感謝陪伴悍將走過一整季的家人們。「月光音樂會」將由跨世代金曲歌手輪番開唱，包含 9 / 13 (五)「布農之月」王宏恩與「搖滾女王」楊乃文、 9 / 14 (六)「全雷打」與「美聲蘿莉」，以及 9 / 15 (日)的「心花開」等五位超強卡司接力上陣，邀請家人悍我們一起隨著經典樂章，為今年球季畫下完美句點。