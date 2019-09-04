泛綠整合破局！民進黨中執會今(4)日處理立委艱困選區提名事宜，會中通過6區艱困選區的立委徵召提名，其中確定台北第3選區吳將由吳怡農，挑戰國民黨蔣家後代立委蔣萬安，政二代雙帥對決引人注目；另外為因應日後情勢變化，保留提名彈性，後續立委提名作業，將授權中常會全權處理。

民進黨艱困選區徵名提名一波多折，雖然總統蔡英文執政3年成績未被多數民眾接受，不過近日的香港及中國與美國的貿易戰開打，都讓蔡英文憑空撿到槍，加上國民黨內換瑜風聲不斷，讓蔡英文民調扶搖直上，立委選情也隨之起了變化。

民進黨此次原本希望進行泛綠整合，與其他泛綠政黨合作結盟，不過最有實力的時代力量卻鬧出內鬨，讓整個黨幾乎陷入解體情勢，而與社民黨的合作也因雙方誠信不足而作罷，加上蔡英文這隻母雞民調上揚，讓泛綠結盟幾乎停擺。

民進黨除了確定在台北中正萬華區禮讓林昶佐，汐止選區原本也讓給時力的現任立委黃國昌，而台北大安區原本也有意與社民黨范雲溝通，協商是不派出人選，不過林昶佐退黨，黃國昌不選，讓選情有了變化。



原本民進黨早在八月底即已確定大台北選區提名人選，除了現任二席吳思瑤及何志偉外，中正萬華確定讓給林昶佐，港湖區由高嘉瑜出馬角逐，許淑華參選中山信義區，今天徵召中山松山區由吳怡農出線角逐，大安區則不管社民黨范雲，逕自徵召謝佩芬參選，也在中執會中確定提名。

至於上周出現狀況的文山區，原本提名北市議員王閔生，但因傳出黨內異聲，還傳出王閔生請老老闆行政院長蘇貞昌代為爭取提名，憤而婉拒黨主席卓榮泰的徵召提名，讓文山區成為民進黨唯一未提名之區。

另外，今天通過的徵召提名人選，還包括新竹縣的第一、二選區，因為地方派系的作梗，讓原本要徵召提名民進黨新聞部主任的周江杰計畫遭到擱置，今天只確確定徵召第二選區鄭朝方參選；台中市第5選區徵召莊競程參選；苗栗縣第2選區徵召徐定禎參選；連江縣選區徵召李問參選，金門縣選區不予提名。

在今天提名徵召確定後，民進黨只剩下四個選區未提名，包括台北市第八選區（中正文山）、新北第九選區（永和）、第十一選區（新店深坑）、第十二選區（汐止金山萬里），中執會今天也同意，對於後續立委提名部分，都授權給中常會全權處理。

