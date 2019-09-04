台灣速食文化興盛，許多外食族為了方便，經常選擇吃速食果腹，可以說是大家日常生活中常見的正餐之一，對此，就有網友好奇在 PTT 提問「到底肯德基在管理上缺了什麼要素？才能擠下麥當勞拿到第一？」貼文引發熱議。

原 PO 指出「貴為台灣速食連鎖炸雞店龍頭，從 N 年前就以麥當勞當競爭對手，標榜炸雞全在餐廳醃漬裹粉烹炸，外加桑德斯上校的神秘工法，推出許多超有飽足感的套餐都深受大家喜愛。」

不過，近年來「不僅被網友戲稱為蛋塔專賣店，炸雞也變的乾柴無味，險被拿坡里超越，連速食店應該要有的速度也被拿出來說嘴，到底肯德基在管理缺了什麼要素，才能擠下麥當勞拿下 TOP 1 ？」

貼文一出，吸引許多網友回應「主打的炸雞不知道是不是換方式做，口感差了三個檔次有」、「出餐速度真的不 ok ，對比麥當勞，現代人急性子真的不想等」、「你想像有兩間餐廳賣的東西差不多，但 A 餐廳主打某商品，去了之後發現某商品並不亮眼，那麼對消費者來說去 B 餐廳也一樣，沒錯就是在說肯德基炸雞」、「還是覺得很可惜，個人偏愛肯德基，但出餐速度跟主打炸雞商品沒亮點，會讓很多顧客流失。」

不過也有網友表示「肯德基有他的優勢阿，就是超神蛋塔」、「美味的東西就是要等待啊」、「不管如何肯德基蛋塔一樣屌打麥當勞蘋果派」、「我比較喜歡肯德基耶，套餐組合吃得比麥當勞還要飽」、「兩間都很好啊，吃炸雞就去肯德基，吃漢堡就去麥當勞」。（編輯：張嘉哲）