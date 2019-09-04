首座以傳統澎湖花枝丸為主題的觀光工廠，今(4)日在農委會漁業署副署長林國平、高雄市長韓國瑜見證下，在高雄落地生根開幕營運，為前鎮漁港再添觀光新亮點。

首座由經濟部評鑑通過，以花枝丸為主題的觀光工廠─宏裕行花枝丸館，結合生產參觀、親子互動、海味餐飲的多元化觀光工廠，將成為熱門的旅遊行程，促進周邊產業效能與經濟效益。

高雄市長韓國瑜表示，宏裕行花枝丸館記錄了25年來一個傳統澎湖花枝丸品牌，在高雄落地生根的故事，從高雄鼓山的市場攤販，一路發展為全台首間從原料處理、生產再到包裝之一條龍的食品廠，並成立觀光工廠，廠內吃、喝、玩、樂，一應俱全，來這裡不只可以買花枝丸、吃花枝丸，更可以一覽花枝丸從原料到成品的全自動化生產線，歡迎大家來高雄前鎮一同體驗宏裕行花枝丸館的魅力。

宏裕行食品公司創辦人林錫宏、陳雙香夫婦是道地的澎湖人，25年前攜手來到高雄落地生根，從鼓山區國泰市場擺攤賣澎湖花枝丸起家，靠著用料扎實、新鮮和半開放式的製作過程成功打響了宏裕行的招牌，並於民國98年於前鎮斥資建造了宏裕行食品一廠，榮獲HACCP和ISO22000的國際食品驗證，由傳統攤販的經營型態正式轉變為有系統的現代化工廠，產品也打入國際市場。

宏裕行為了讓消費者吃得安心，享有更好的購物空間，乃設立全台灣第一間花枝丸觀光工廠，重金投資引進系統化的工廠管理及現代化的德國進口設備，建造符合標準化的食品工廠；且為感念當年澎湖一位長輩王耀通先生無私資助他們創業，在食品界闖出一片天，便把王化身為Q版「花枝伯」做為企業Logo，永遠記住這份知遇之恩。