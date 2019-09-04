蔡依林在今年金曲獎再度斬獲年度歌曲、最佳國語專輯兩項大獎，但貴為台灣樂壇天后的 Jolin ，竟然也有搞不定的煩心事？蔡依林今（ 4 ）日下午在個人臉書發文表示，「臉書一般是怎麼個經營法？？？？？」後面一口氣打上 5 個問號，看得出蔡依林真的十分困擾。網友紛紛在底下留言獻策，更有人歪樓回覆「跟阿信掛穩交」！讓大家都笑翻。

蔡依林一發文，「緋聞」男友五月天主唱阿信就回覆了一個「噓」的表情符號，蔡依林也立即回應說，「哥，我粉絲人數都沒提升過也，快教我」。兩人的趣味互動讓人莞爾。

許多網友紛紛抓住阿信當哏，留言表示，「像你這樣偶爾出現，或者五月天阿信偶爾來互動一下」、「跟阿信掛穩交」、「像某信每天發發廢文，早安文、晚安文、消夜文，如果有天跟他一起發個閃光照也可以」。

其他網友則回覆說「百萬粉絲的煩惱，往往是這麼樸實無華，且枯燥」、「這個唐國師最會了啊。要先做頭髮還要有零食啊」、「自拍跟罵其他女藝人」、「用臉書寫日記」，有網友說「用愛發電、用心經營」還釣出蔡依林回應說，「那不用心該怎麼辦？」

另有網友稱讚留言說，「姐做的超棒 DER 」，結果蔡依林回覆說，「謊言！別安慰我了」。看來蔡依林對於如何經營臉書，真的很在意呢。（編輯：倪浩軒）