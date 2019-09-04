台中市立委選舉第5選區（北屯、北區）民進黨提名人選正式底定，現年38歲，台灣大學醫學工程學系博士，現任交通大學生醫工程研究所助理教授莊競程，4日獲得黨中央徵召提名，將迎戰對手藍營立委沈智慧。

民進黨中執會今(4)日開會，正式通過徵召莊競程參加台中市第五選區立委選舉案。民進黨祕書長羅文嘉在致詞時，首先就引用「有志者是競程」的口號，介紹莊競程出場。他表示，莊競程今年39歲，目前是國立交通大學的助理教授，他的專長是做生醫工程，加入民進黨已經五年了。在經過黨的策略小組多方的徵詢及評估，最後決定邀請他在艱困的台中市第五選區，出馬角逐立委選舉。

對此，民進黨台中市前議員劉國隆一直表明有意參選，他表示，這段時間提名策略小組都無視此事，有心人士卻四處放假消息假新聞，經過4個多月突然蹦出空降人選，無法接受，他將持續勤跑基層，審慎評估，不排除任何參選可能。

莊競程表示，他從小在北屯長大，是勞工的兒子、台灣栽培的本土博士。他專攻生醫光電工程，就是如何用現代科技跟醫療結合，解決人類生病的痛苦。

莊競程表示，2014年看到太陽花學運，燃起他心中對台灣這塊土地的疼惜，因此毅然決然加入民進黨，投入守護台灣民主的行列。日前他參加由光合教育基金會所舉辦的「香港怎麼了？台灣怎麼辦？」座談會，現場發現來了很多的年輕朋友，這讓他對台灣的未來充滿希望，看看香港，想想台灣，面對中共的威脅，台灣絕對不能置身度外。

莊競程指出，在接受黨的徵召之後，他將繼續走訪地方基層爭取支持，團結所有力量，全力以赴來贏得這場選戰，守護台灣的價值。他表示，未來他會發揮專業，透過數位科技的力量在公共建設、醫療與教育上達到便民利民的目標。

莊競程最後強調，雖然北北屯區向來被視為是民進黨的艱困選區，但是他絕對會全力以赴，讓北北屯翻轉進步。