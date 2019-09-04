香港反送中抗爭風波持續延燒，《路透社》 2 日報導指出，取得林鄭月娥上周與商界人士會面時的閉門錄音，林鄭月娥一度哽咽地說，「如果我有得選擇，第一時間會辭職，以及深表歉意。」對此，曾在中國打滾 10 年的財經女神胡采蘋在臉書發文表示，路透社錄音某種程度上救了林鄭，讓林鄭有機會拿回處置權。

胡采蘋內文稱，過去三個月北京不斷透過各種小道消息撇清關係，表示林鄭無能、害死中央，中央從來沒有涉入送中條例事項。胡采蘋強調，這樣的說法並非真實情況，因為「送中條例北京不可能不知情，不可能不同意，不可能沒有主導地位」。

胡采蘋表示，現在北京也逐步認清在香港事務不能全憑自己意志，香港本來就是牽涉到英治理時代、美元聯繫匯率、甚至中國高官財產的複雜地域。胡采蘋說，香港的命運本就和多個西方國家相連，北京應學會尊重香港，才能治理香港。她認為，林鄭拿回處置權是件好事。

胡采蘋此篇 PO 文，獲得網友熱烈迴響，有網友認為，近來路透爆料的兩則新聞，都是林鄭方面故意洩漏，要讓外界了解，很多事情都不是林鄭所能操控，也有網友說，「林鄭這兩天放這個消息出來，是不是代表她自己也有怕被棄車保帥，甚至人身安全的顧慮」、「我覺得錄音檔就是不自殺聲明」、「北京那些權貴根本就是井底之蛙，搞成這樣面子、裡子早就都沒了」。