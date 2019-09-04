（中央社記者張謙香港4日電）近期捲入香港反修訂逃犯條例風波的國泰航空公司又再出現高層人事異動，國泰航空今天公布，公司主席史樂山（John Slosar）將於11月6日退休，由賀以禮（Patrick Healy）接任。

據公布，賀以禮現為太古可口可樂有限公司行政總裁，並為香港太古集團有限公司董事及太古地產有限公司非常務董事。

香港近3個月來爆發的「反送中」運動，已讓一些英資企業意外捲入政治漩渦，不但出現高層人事調動，更要公開響應北京提出「止暴制亂」呼籲。

受這場風暴衝擊最深的莫過國泰航空公司，公司方面上月已曾宣布管理高層人事變動，由鄧健榮接替何杲（Rupert Hogg）出任行政總裁，林紹波接替盧家培出任顧客及商務總裁。

國泰航空之所以捲入這場運動，首先是公司親泛民主派的工會，7月26日主導並參與了在機場的「反送中」集會，當時有數千人參加。

7月28日，大批反修例示威者在上環和西環與警方爆發衝突，有45人被捕，包括國泰航空機師廖頌賢。

在廖頌賢事件之後，國泰航空內部又有員工，針對性地洩露搭乘公司航班的警察訊息。

對於國泰航空連續有員工介入「反送中」活動，中國民用航空局已向國泰航空發出重大航空安全風險警示，禁止參與反送中運動的人員，執飛至中國或飛越中國領空的航班。

最近，國泰航空在海外有3架客機的手提氧氣瓶被人無故排氣，國泰航空已進行內部調查。（編輯：張淑伶）1080904