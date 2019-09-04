日團「放浪新世代」成員片寄涼太今（4日）受誠品之邀來台，除了與粉絲見面，也抽空接受記者訪問，表示自己第一次看到時尚結合閱讀的活動，更分享最愛的讀物，除了推理、懸疑，最近也會看哲學類的書，而且習慣在睡前閱讀，再以文字方式記錄感想，有機會的話想藉此創作成歌。

片寄涼太因為《哥哥太愛我了怎麼辦》、《3年A班-從現在起，大家都是人質》人氣攀升，剛過25歲生日的他，許願新的一年「能夠更忙碌」，不因歌手兼演員的工作感到疲累，希望能藉此增加經驗，「等到某一年我回頭看的時候，會發現這真的是一個很好的成長過程，所以我才希望我能越來越忙」。

人氣漫畫《午夜0時的吻》日前決定拍成電影，並找來片寄涼太與「千年難得一遇美少女」橋本環奈主演，預告中一句台詞「已經預約完成親吻的時刻」讓片寄涼太印象深刻，他就自爆原著有一段是男主角咬女主角鼻子的橋段，卻被改成親吻，片寄涼太認為這是經典畫面不可刪除，就強烈跟工作人員要求「一定要這樣拍，不咬怪怪的」，才促成這讓人臉紅心跳的場景，他也笑說因角度需求，咬了女主角5次。

片寄涼太2012年出道至今過得充實，他表示支撐他的動力就是父母，「我爸媽很支持我做這些事情，每次都讓我感到很溫暖，他們都會說沒關係就試試看，我們都在家，你隨時都可以回來，我聽到這些話後就覺得那就衝吧，失敗也沒有關係」；除了家人，「放浪新世代」成員也都很挺自己，只要是他的作品，都會揪團現身首映會以行動支持，但片寄涼太笑說，他們有時也很羨慕他與女生拍戲。

「放浪家族」近日喜事頻傳，除了AKIRA娶到「台灣第一名模」林志玲，「放浪新世代」也正開啟巨蛋巡演，片寄涼太笑說雖然沒因此覺得公司氣氛不同，但有機會的話，仍想跟成員來台開唱、拍攝寫真集。