中秋節將到來！為維護廣大消費者健康，彰化縣衛生局對轄內應景食品業者全面進行加強稽查，其中一件來自南投的筊白筍殘留不得使用農藥；一件「焦糖葵瓜子」甜味劑超標，衛生局均已令業者下架，暫停販售，並將依違反食品安全衛生管理法裁處罰鍰。

為了讓民眾能買得放心吃得安心彰化縣衛生局針對各類應景月餅、烤肉肉品、海鮮與蔬菜水果抽查近百件食品和食材展開稽查，除了稽查製作場所，並同步對月餅餡料及應景食品、烤肉用食材進行抽驗，稽查93件、2件不合格，分別是來自南投「筊白筍」和苗栗「焦糖葵瓜子」，不合格率2.15％。

衛生局表示，這波抽驗月餅、餡料、蔬果、高麗菜、金珍菇、葡萄、楊桃、哈密瓜等、烤肉用食材，包含肉類和海鮮及其相關製品如雞腿排、牛肉、豬肉、羊肉、文蛤、三層肉、米血、草蝦、魚板、培根、丸子、香腸、鑫鑫腸、甜不辣、黑輪等，以及葵瓜子、醬油瓜子、年糕、麻糬等，共計93件。

衛生局衛生稽查科長黃美芳表示，抽驗不合格的兩件產品， 其中一件來自南投的茭白筍，檢出不得使用的農藥 ，依食品安全衛生管理法第15條有關農藥殘留不符規定，可處以6萬元以上，2億元以下罰鍰，已請南投衛生局調查處理。另1件產自苗栗的「焦糖葵瓜子」檢出甜味劑超量，將依違反食品安全衛生管理法第18條規定，處以3萬元以上，300萬元以下罰鍰，並請苗栗衛生局調查處理。

衛生局副局長尚筱菁表示，提醒民眾選購食品時，標示是十分重要的，完整包裝食品應注意標示內容，選購食品標示十分重要，食品拆開後，應注意保存條件，須於有效日期內食用完畢，以保持食品衛生、安全與新鮮，過個安心又健康的「中秋節」。

黃美芳說，衛生局同時提供民眾檢驗過氧化氫及皂黃試劑，自行檢驗，過氧化氫試劑可檢驗豆類、丸類、麵條等，皂黃試劑則是針對不得使用的工業用染料，民眾可到衛生局服務台免費索取。