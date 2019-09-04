台灣世界展望會　雲林創意不凡美展
▲台灣世界展望會與立勇實業股份有限公司辦理雲林創意不凡美術班成果發表。（圖／記者洪佳伶攝，2019.09.04）

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台灣世界展望會除每學期提供助學金助，減輕家長在教育費用上的壓力，並辦理各式才藝班，發展兒童學習潛能及建立自信心；台灣世界展望會雲濱中心今(4)日為「創意不凡美術班」兒童舉辦成果發表，藉由畫作及美術作品，傳遞兒童的轉變與生命故事。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，台灣世界展望會透過「資助兒童計畫」及「助學行動，在雲嘉地區長期關懷近3800名經濟弱勢家庭兒童的需要；其中雲林濱海地區超1000名孩子，目前仍有近70名兒童尚在等待資助人，誠摯地邀請雲嘉在地企業及愛心民眾行動響應用愛陪伴貧童成長，守護兒童上學路。

台灣世界展望會　雲林創意不凡美展
▲立勇實業股份有限公司與雲林創意不凡美術班得獎同學合照。（圖／記者洪佳伶攝，2019.09.04）

「我很喜歡畫畫，夢想未來可以成為服裝設計師或是美術老師，讓更多人看見跟欣賞我的作品。」就讀國小6年級的小琪，說出她未來的夢想與目標，小琪透過一整年在美術班的學習後，在美術上的潛能漸漸被發掘；小琪說參與美術班是相當開心的一件事，除了畫畫還有很多可以學習的地方，也讓我透過繪畫建立信心更有自信。

雲林在地企業立勇實業股份有限公司長期支持雲林濱海地區兒童需要，贊助「創意不凡美術班」一年的經費，及提供此次成果發表場地，更捐助30名弱勢學童一年助學金；副董事長吳燕珍認為，「兒童是未來的希望，無論以企業或個人的角度，都希望能成協助孩子跨越困境、順利上學、勇於追尋夢想，也期望拋磚引玉讓更多企業看見兒童的需要並且一起守護兒童的上學路。」

台灣世界展望會　雲林創意不凡美展
▲立勇實業股份有限公司副董事長觀賞辦理雲林創意不凡美術班作品成果。（圖／記者洪佳伶攝，2019.09.04）

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