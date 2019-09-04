水頭碼頭
▲大陸限縮自由行，金門小三通8月旅次較去年同期下降2,89%。（圖／蔡若喬攝, 2019.09.04）

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中國大陸停止陸客的自由行，導致金門小三的旅運受到衝擊；金門觀光處今(4)日表示，統計今年8月份小三通入出境總數較去年同期減少了2.87%人次。

金門觀光處說，108年8月小三通入出境總計183,946人次，較去年同期189,384人次，減少5,438人次，衰退2.87%；其中大陸旅客入境共計42,939人次，較去年同期43,484人次，減少545人次，衰退1.25%，落地簽共計5,560人次，較去年同期6,936人次，減少1,376人次，衰退19.84%；亦即衝擊較大的在於落地簽族群。

▲大陸自由行限縮政策，金門水頭碼頭旅客減少。（圖／蔡若喬攝, 2019.09.04）

陸方於7月底突然公佈8月1日起暫停47個城市赴台自由行，因此小三通往返受到影響；8月落地簽的數據較去年同期衰退19.8%，且受限大環境變動，後續影響層面可能會逐步擴大。

另金門縣長楊鎮浯八月中與馬澎兩島的縣長赴北京拜會國台辦，向國台辦主任劉結一表達離島意見，目的就是希望陸方能理解離島地區的關鍵影響性與產業侷限，透過特殊政策的鬆綁，給予區隔化的對待，後續是否能減緩衝擊有待觀察。

金門觀光處指出，金門觀光體質薄弱，易受兩岸政策及景氣循環影響，早於年初即規劃要開拓新市場，推動東北亞等國際旅客，更鎖定金僑眾多的的東南亞地區，希望分散產業風險；並將配合中央相關旅遊補貼政策，研擬相應對策與措施，檢視現行觀光政策調整方向，透過國內旅遊、包機、獎助辦法等，藉調整產業體質化危機為轉機。

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