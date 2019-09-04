雲林縣長張麗善今（4）日帶領柚農及縣府團隊北上立法院、新北市政府行銷雲林優質文旦柚，雲林文旦酸甜營養的好滋味，透過試吃品嘗，一次滿足市長侯友宜、立法院眾多立法委員、新北市政府職員工的味蕾享受，大家都對雲林文旦的品質讚不絕口。

張麗善表示，雲林縣產出文旦界的頂級品，文旦種植面積約243公頃，年產量約5,700公噸，主要集中於斗六約191公頃，古坑約26.89公頃。

張麗善指出，雲林文旦柚不僅果皮光滑，皮薄、果肉香軟有彈性、汁多味甘甜，果香濃郁且甜度高為其特色、更富含維生素A、B1、B2、C、膳食纖維、果膠、有機酸及礦物質等成分，在飯後食用文旦柚，除了能夠解除魚肉的油膩感，進而幫助消化，更是養顏美容的聖品，深受消費者喜愛。

張麗善縣長也率團拜訪新北市長侯友宜，張麗善強調，新北市擁有超過400萬的人口數，是全國最大的農產品消費需求市場，架接雲林農產地與新北消費地的連接平台，讓雲林良品農產能建立順暢的銷售管道到北部地區，讓更多的消費大眾及鄉親能夠品嘗到在地最新鮮最優質的雲林農特產。

新北市長侯友宜表示，新北市今年度採購1500箱雲林文旦柚；新北市學校營養午餐有機蔬菜，也都向雲林採買食材，除了雲林農產安全美味外，更重要的是雲林縣旅居新北市人口超過70萬人，「人親土親」要與張麗善縣長組成「友善聯盟」，共同來發展農業、照顧農民。