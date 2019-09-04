最近適逢學校開學，家長紛紛把寶貝孩子送進學校後，鬧出不少笑話。有的阿公阿媽太想金孫，有的小孩回學校大放電、一回家就體力耗盡。有網友分享自己的遭遇，則是被兒子在聯絡簿上出賣，驚爆爸爸長得像「金正恩 + 裴勇俊」！讓媽媽感慨，剛上國中的開學第三天，全家的形象就馬上崩裂了！

有位媽媽在臉書社團《爆笑公社》分享了自己兒子聯絡簿的照片，只見兒子在「生活札記」的欄位中寫下，「我家有六個人，我的爸爸胖胖的，看起來像金正恩加裴勇俊的合成版。然後是我媽，一直說要減肥，可是都減不下來，跟兩年前差不多，像不太胖的渡邊直美。我兩個妹妹都很三八，弟弟很煩。」

寶貝兒子把自己的爸爸媽媽弟弟妹妹全都 diss （意指人身攻擊）了一遍，讓媽媽大嘆「才剛上國中，第三天我們家的形象馬上崩裂了！」並且標註了「老公看了札記只能搖頭嘆息被兒子壞了形象怎麼參加週六學校日啊」、「裴勇俊的頭加金正恩的身材怎麼合體好難喔」的關鍵字，讓網友笑翻。

大家紛紛在底下留言說，「笑慘」、「這家庭很可愛」、「弟弟撿到槍」、「不會說謊的小孩，孩子你真棒」、「原來是日韓混血」。許多人好奇爸爸的長相，釣出達人 P 圖金正恩 + 裴勇俊的混合體，只能說笑果十足。

還有人注意到底下的每日一句是「好名聲失去比得到快」，與內容超級呼應，「下面的每日一句真是畫龍點睛」、「作文符合標題：好名聲失去比得到快」、「最下面那句可以總結雜記內容」。（編輯：倪浩軒）