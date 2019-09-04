香港行政長官林鄭月娥今（4）晚宣布正式撤回《逃犯條例》，並表示將加強與社會對話，透過對話平台，讓不同政治立場、背景的人都能夠表達意見；然而，針對外界關注的成立獨立調查委員會，以及「雙普選」，林鄭則是四兩撥千金，指出現有獨立監察警方處理投訴委員會（Independent Police Complaints Council，簡稱監警會、IPCC）已經足夠，「雙普選」則需要更多社會互信及平和氛圍下，才能進行討論。

香港朋友看完林鄭月娥的聲明搖頭說，「一切太晚了」，現在大家在意的是警察濫權。朋友說，林鄭口中要增加監警會海外專家，但其實用的人曾是她的競選顧問，一個無作為的退休官員，也沒有公信力。簡言之，林鄭現在的做為或許能降低港人不滿，但無法清除港人的疑慮，港府的信任基礎受到很大的質疑。

不難看得出來，林鄭月娥這篇聲明已經是她能力範圍能夠做到的最大限度，也是很大讓步。畢竟，在反對修例的一連串激烈抗爭中，林鄭月娥從沒有這麼詳細的把抗議群眾要求的「五大訴求」一一回應，同時解釋實施「雙普選」的侷限。坦白講，這已經是行政長官的極限了。

然而，聲明中並未針對警方在群眾抗爭中所使用的暴力行為，甚至是開槍、拘捕行動，做出任何說明，甚至道歉。顯示，林鄭月娥把持續不斷的抗爭仍看作是有暴力因素存在，不單純只是反對修例如此單純而已，這點也符合中共官方的認定。

回頭看，這將近3個月的反修例抗爭示威，林鄭只有在6月18日，針對修訂草案不周全道歉卻不願撤回，那個時候還未爆發激烈的警民衝突。林鄭月娥的堅持與強硬，讓她深陷危機反對修例的群眾不滿一觸即發，隨後的警力鎮壓、流血衝突，讓事件衍生出更大問題。

反對修例的本身其實只是個爆點，背後的原因就像「太陽花學運」，張慶忠的三十秒通過服貿協議只是引線，其實是年輕人對社會階層的不滿、貧富差距、房價過高、薪資停滯、土地正義等社會問題的累積；反觀，香港也類似，新一代的年輕人對港府普遍沒有好感，也沒有經歷過英國殖民統治，面對未來，那種深沉的無力感及社會極大的貧富差異，更加喘不過氣。

「政治的問題要政治解決、社會問題要社會解決，問題是香港問題都必須靠政治解決」。林鄭月娥輕忽了修訂《逃犯條例》背後所代表的深層結構意義，也忽視了世代之間對政治現況認定及認同上的猶豫，以為以拖待變可以讓事件慢慢消失，直到香港內部的經濟數據出現大幅衰退，包括金融業、服務業、觀光業近兩個月業績大幅衰退，才驚覺事態嚴重。

香港問題非常複雜，牽涉到中國大陸、英美，甚至港澳台，更觸碰敏感的國族問題。對於香港亂局，中共高層勢必會收緊，堅持「一國兩制」最高原則，即便不會到動用軍隊壓制，但也會施壓威嚇。此次交給林鄭自己收尾，據了解，也是中共官方要求，事件平息後林鄭月娥應該就會下台。

這紙聲明也許可以止一時怒火，讓頻頻失序的香港街頭、地鐵、機場稍作喘息，但難以挽回港人對港府的信心，以及外商、外資對香港時局的信心，尤其是警方執法的尺度。林鄭月娥未在第一時間平息風波，還允許警察動用武力，既無力解決政治問題，也無法消弭社會問題，讓香港社會的裂痕擴大，對中共更不信任，這點就算是林鄭下台也難解決的了。

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

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