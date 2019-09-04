▲香港眾志秘書長黃之鋒。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.9.4）

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香港因《逃犯條例》修訂引爆一連串示威，持續近三個月仍未能落幕。特首林鄭月娥今（4）日透過電視公告，正式宣佈撤回修訂逃犯條例。對此，香港眾志秘書長黃之鋒表示，北京與港府之所以撤回《逃犯條例》只是要香港人別再抗議，也強調「抗議至10月1日前仍會繼續，五大訴求、缺一不可」。

香港眾志秘書長黃之鋒受光合基金會邀請，今晚在台北市長官邸藝文沙龍舉行座談會。對於香港特首林鄭月娥宣布撤回逃犯條例，黃之鋒認為，撤回逃犯條例並不代表香港的危機會就此消失，目前香港的警察暴力未得到控制，香港的民主自由也未得到落實，希望世界各地持續以行動支援香港的抗爭運動。

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▲香港特首林鄭月娥發表電視講話，正式宣布撤回逃犯條例。（圖／截自電視畫面）

被問到抗爭活動是否隨《逃犯條例》撤回結束？黃之鋒說，過去兩個月香港人面對政府的壓迫已有1,200人被捕，甚至有8個年輕人喪生，林鄭月娥撤回逃犯條例已經太遲，面對警察暴力，香港特首未有普選的一天就沒有民主跟自由，因此10月1日前，抗爭活動將會繼續，五大訴求缺一不可。

香港學聯前副秘書長岑敖暉表示，林鄭月娥撤回逃犯條例不等於抗爭運動勝利或平息。他提到，香港市民所提出的五大訴求，是成千上萬、冒著風險上街頭的民眾討論後得出來的結論，這五大訴求的核心問題，如果沒有民主的政府以及普選的特首及立法會，如同逃犯條例破壞自由的惡法仍會繼續出現，他強調，提出五大訴求以來已是全民共識，缺一不可。

黃之鋒也說，香港所面對的一國兩制已經完全崩潰，中國應該了解香港爭取的民主自由人權是普世價值，希望有一天不只香港，中國也成為有民主自由的地方，如同台灣有民主選舉、政黨輪替是非常可貴的政治體制。

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