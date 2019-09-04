在王子維於今年的台北羽球公開賽首戰提前出局後，隨後出賽的我國男單「一哥」周天成也打得心驚膽跳，在和泰國對手Suppanyu Avihingsanon激戰3局後，才因對方扭傷退賽而勝出，讓現場不少球迷的心情就像坐雲霄飛車。

周天成此役首局打得有些緊張，非受迫失誤也多，該局尾聲相持後以21:23讓出，次局他狀態有所回升，以21:16扳回一城；決勝局他一度以8:2拉開比分，但沒想到之後卻被對手給追平，不過Avihingsanon在以11:16落後時由於扭傷無法再戰，隨後也宣度退賽。

周天成上次和Avihingsanon交手，還是在印尼公開賽的時候，當時他在首輪順利過關。但對比上次的情形，本場比賽卻很艱辛，周天成受訪時認為對手狀態很好，因此今天打到最後有點控制不了局面。

「就是靠著自己喊聲以及主場觀眾的加油聲提振士氣，蹲低姿態、並且改變態度，努力衝擊對手。」周天成說對手今天打得很針對，自己也因為風勢而有些適應不良，直到多得了幾分後才比較順利。

另外，周天成也認為此次回來他已和去年不同，頂著世界第二的光環，讓他沒有做好比賽的準備。因此在落後時他告訴自己要去衝擊對手，而不是站在世界第二的高度等著別人來衝擊。

雖然最後贏球，但小天強調並不喜歡用這種方式結束比賽，很想打到最後，並且賽後他也展現運動家風度，問候了Avihingsanon的傷情。