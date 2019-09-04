據計，臺灣穆斯林人口約有五至六萬人，而師大同樣能看見不少穆斯林同學的身影。他們在校的食衣住行等需求，我們是否了解呢？本次邀請企管系109級那伊柏，與我們分享穆斯林的校園生活。

對祈禱持友善態度 盼有室內空間不受氣候影響

問及師大是否有空間祈禱，那伊柏微笑表示，因為穆斯林一天需要祈禱五次，主要場所會在宿舍，有時於游泳館前面或音樂系館附近。由於祈禱過程幾乎無被認為是干擾而請他離開的狀況發生，那伊柏認為師大是個對穆斯林友善的空間，若校內能進一步規劃空教室給穆斯林，不受到氣候條件限制將會更方便祈禱。

五月齋戒文化 日落前不進食

那伊柏分享，上個月（五月）適逢穆斯林的齋戒月，又稱為Holy month。這個月他們會更辛勤的祈禱，花加倍時間閱讀《可蘭經》，日出前便會起床吃早餐與進行早禱，白天完全禁食，日落後才會再進食。如果是年紀較大的長者、正在發育的孩童和身懷六甲的孕婦則不受制於這樣的規定當中。

飲食方面，由於穆斯林信仰，不能吃豬肉與相關製品，臺灣常見的豬油同樣需要避開，只能選擇植物油烹調的食物。其他如牛肉、雞肉等必須符合清真條件的屠宰方式才能食用，海鮮則不需宰殺便能食用，因此餐飲較常選擇海鮮和蔬菜。那伊柏表示地餐的地中海餐廳是他在學校常去光顧的。另外，若不清楚其是否符合清真飲食，除了直接詢問店家外，也可多留意餐廳門口是否有Halal的貼紙。

最後，提及身為穆斯林在臺灣和家鄉的差異，那伊柏笑笑回答，「臺灣很友善，在任何地方只需要一個小空間便能祈禱，也有不少清真飲食可以選擇，並沒有太大的不適應和文化衝擊，只是天氣實在太熱了。」那伊柏表示會參與臺灣穆斯林聚會，也會透過LINE群組與在地穆斯林朋友們互動，相約一起祈禱。（初聲／黃驛惠／師大青年報）