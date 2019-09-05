中秋佳節將至，為了讓新住民姐妹們能夠感受到臺灣民俗節慶的氛圍，融入在地生活、撫慰鄉愁，彰化縣新住民發展協會、彰化市公所在彰化市婦女學苑辦理『月亮在我「新」情濃意更濃』中秋節慶祝活動，現場DIY製作900顆月餅，分送社區弱勢家庭及獨居老人。

彰化市公所、新住民發展協會，邀請專業烘焙老師指導新住民製作月餅，婦女學苑內飄散著濃濃的月餅香，來自新疆地區的董姓新住民穿著當地的服裝格外吸睛，她說，姐妹們要將上百盒月餅去關懷獨居長輩與單親家庭，和他們一起分享各國文化。

彰化縣新住民發展協會理事長李明輝表示，中秋節是華人的大日子，月餅更象徵著人們渴望家人團圓，生活甜蜜的美好願望，藉此活動讓新住民姐妹能夠紓解思鄉之情，並在感受到節日溫暖、團圓和諧的同時，也能有回饋社會的機會，以展現新住民在臺灣生活的價值。

本次活動有來自大陸、越南，以及印尼等國家的新住民參加，活動現場除了有手工DIY製作蛋黃酥，還有長期為新住民服務的彰化縣新住民家庭服務中心社工，為新住民進行法令宣導，讓新住民在歡慶佳節同時，得以瞭解相關法令，能更融入臺灣的生活。

來自大陸安徽的新住民曹偉群表示，嫁來臺灣近二十年了，每逢過年過節，特別想念家鄉的親人，只能抬頭看著月亮，遙祝親人安康，協會的中秋活動，不僅可以一解思鄉之苦，更讓自己在臺灣有像娘家的感覺，且透過活動回饋社會，非常開心。

越南籍的文彩燕說，在越南，中秋節又叫月亮節，是孩子們的節日，晚上孩子們會提著燈籠走街串巷，挨家挨戶唱歌討糖吃，來到臺灣後，就很少有這樣的感受了，透過協會的中秋活動，讓她能體驗了不同國家，不同民族的節日文化，非常有意義。