根據行政院去年公佈的國人平均壽命最新統計，台灣人平均壽命 80.4 歲，比起全球的平均高出不少，但若跟鄰近的日本、韓國、新加坡相比，台灣的平均壽命仍是較低。有網友就好奇發問，台灣的醫療進步、又有全世界公認相當優秀的全民健保，為什麼平均壽命卻沒有很長？引發熱烈討論。

有網友在批踢踢八卦版以「台灣醫療進步，為啥平均壽命不是最高」為題發文，該網友認為，台灣的醫療水準再加上健保 buff ，反觀日本、香港這種「生個大病就足以破產」的地方，平均壽命卻是世界前茅。該網友不禁納悶，為何會這樣？有沒有卦？

網友紛紛在底下留言說，「因為我們垃圾食物多」、「你是以為平均壽命高的因素只有醫療？」、「台灣化工領先全球」、「看多少人洗腎啊，飲食問題」、「農田蓋工廠都沒差了，期待健康？」

還有網友回了一篇文章整理出台灣健康面臨的挑戰，包括毒米、毒油、毒奶粉、塑化劑、髒空氣；不健康的美食，像是地攤、夜市、手搖飲；各種添加劑的便利店商品、地下電台強力播送的藥品、危險的交通、高額的房價、過勞的工時、低廉的薪資、娶不起的老婆 ；快破產的年金、勞保、健保。列出這許多不利因素後，原 PO 質疑，「你真的覺得台灣人能活得命長嗎？」

另有網友表示，台灣人普遍飲食不健康、油鹽糖過多，蔬菜水果過少；再加上缺乏運動，導致高血壓、高血脂、糖尿病盛行率高，減損了許多壽命。（編輯：倪浩軒）