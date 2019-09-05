美國總統川普上任後槍擊案不斷，美國最大的量販通路沃爾瑪(Walmart )宣布將停售手槍和步槍子彈，同時希望顧客也不要攜帶槍械進入門市。不過，美國擁槍團體認為禁售彈藥並不會更安全。

根據「軍事網」(Military.com)報導，美國近期槍擊案不斷，其中一起德州槍擊案發生在沃爾瑪超市，槍手持AK-47步槍持槍掃射，造成22人喪生。因此，沃爾瑪宣布將停售手槍和短槍管步槍的子彈，並公開呼籲以後客戶也不要在商店內公開攜帶槍支，即使該州法律允許，也不可以在店內亮槍。

沃爾瑪是美國最大量販通路，也是許多鄉村地區主要槍械與彈藥販售通路，也讓槍枝管制團體質疑沃爾瑪是槍擊案幫凶。自從2015年開始，沃爾瑪開始自主禁售爭議槍械，包括禁售AR-15步槍，也就是民用版M-16步槍，AR-15是許多槍擊案兇手使用的槍械之一。2018年4月，美國佛羅里達州帕克蘭市一所高中發生槍擊案，造成17人死亡，沃爾瑪之後就宣布禁售槍械給未滿21歲顧客。

針對沃爾瑪進一步宣布禁售子彈，美國影響力最大擁槍團體美國步槍協會(NRA)表示，對於沃爾瑪屈服於反槍團體的壓力感到羞愧，這樣並不會讓我們活得更安全。

擁槍團體是川普金主

NRA成立於1871年，在美國槍支管制未被大眾重視之前，該協會主要為美國人提供槍支安全使用及打獵技巧等方面的培訓課程。不過隨著槍枝在1960年代之後開始泛濫，對於槍枝管制的聲浪在美國也隨之高漲，NRA轉而由槍枝愛好者俱樂部變成反對槍械管制的政治遊說團體。

美國國民擁槍比例全球最高，平均每100人擁有90支槍，美國槍支暴力和槍擊案致死率，也是已開發國家中最高，平均每年3萬人死於槍擊案。儘管政府部門屢屢嘗試立法管制，但是NRA總有辦法加以杯葛。

美國憲法第二修正案載明，「美國民眾持有和攜帶武器的權利不可侵犯」，NRA就將其擴大解釋為政府無權管制人民擁有槍枝的權力，所以就算槍擊案層出不窮，美國政府在憲法無法修改的前提下，只能制定一些無關痛癢的槍械管制法案。

另外，NRA會員超過200萬，潛在會員估計超過千萬，形成一股龐大政治勢力，NRA下屬的「政治勝利基金」介入了美國國會大選，每年投入上千萬美元參與選舉，NRA支持的候選人選舉平均勝率高達80%，使得許多政客為了選票，不敢得罪NRA。NRA也是美國總統川普的主要金主之一。

德州是美國槍械管制最鬆散地區之一，8月31日德州密德蘭（Midland）與奧德薩（Odessa）兩市之間，驚傳隨機槍擊案，包括槍手在內至少造成5死、21傷。針對槍械管制呼聲再起，川普卻表示，對購槍者進行背景審查，並無法阻止美國近期發生的槍枝暴力事件。