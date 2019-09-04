今日天氣／玲玲颱風外圍環流影響！西台、宜蘭炸豪大雨

今（ 5 ）天台灣持續受第 13 號颱風「玲玲」的外圍環流影響，各地都有短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其是北部和宜蘭地區受外圍環流雨帶影響，降雨會更為明顯，而中南部沿海還是注意上午之前的強降雨，而其他地區中午過後，雨勢還是比較明顯，整體來說西半部地區和宜蘭都要留意有局部大雨或豪雨的發生；由於降雨較普偏，各地高溫約在 30 到 32 度左右。

中央氣象局指出，玲玲颱風預測今天向北北東移動逐漸通過台灣東方海域，由於颱風北上之路徑較為偏東，因此發布海上颱風警報之機率偏低，不過此颱風未來仍有強度稍增強的趨勢，加上預報路徑有不確定性，今天仍要稍加留意；位於威克島西南西方的熱帶性低氣壓，未來有增強輕度颱風的趨勢，向西北朝日本方向移動，對台灣地區天氣沒有影響。

昔有朱自清今有陳明文！ 蔡詩萍諷：兩個父親的勵志故事

民進黨立委陳明文昨（3）日下午驚傳在高鐵上遺失了裝有 300 萬現金的行李箱，引發社會關注。各界紛紛揣測這筆錢的來源與用途，隨後陳明文的兒子陳政廷跳出來澄清，聲稱這筆錢是父親給他去菲律賓開飲料店的創業基金。對此，知名作家蔡詩萍諷刺，從朱自清的《背影》到陳明文的「一卡皮箱」、兩個父親的勵志故事，「台灣還真是給它『民主』又『進步』啊」！

港府宣布撤回逃犯條例！林鄭月娥電視公告全文曝光

香港因修訂《逃犯條例》引爆一連串示威，持續近 3 個月仍未能落幕。特首林鄭月娥昨（ 4 ）天下午 3 點半，於禮賓府與人大、政協及建制派立法會議員會面後，在傍晚 6 點發表電視公告，正式宣布撤回修訂逃犯條例。

醜女整形成功睡到偶像 床照流出成員都變「表兄弟」

日本傑尼斯旗下 5 人男團「 HiHi Jets 」成員遭爆與私生飯（窺探藝人私生活的粉絲）有私交，成員作間龍斗跟橋本涼與網紅的床照也在網路流傳；而該私生飯曾因長太醜被作間龍斗忽視，最後整形成網美後，成功搭訕 2 人，進而發生關係，她事後也在 IG 承認此事。

飯店廁所居然有兩個馬桶？ 網友秒懂：長知識了

一般遊客入住飯店時，偶爾會在廁所裡會看到兩個馬桶，一個是一般常見的馬桶；另一個也長的像是馬桶，但又比一般馬桶 size 再小一號，既沒有水箱也沒有坐墊，且還有水龍頭，就放置在馬桶旁，許多人都會有疑問「這到底是做什麼用的？」而這樣的裝置其實在歐美很常見，但在台灣卻很少見。

台灣哪所大學最偏僻？答案一面倒 校方重視「景觀境教」

台灣大學百百所，有的鄰近市區，交通十分便利；有的則位於偏僻郊區，上下課相對較不方便。而近日有網友就在 PTT 問及「台灣最荒涼的大學學區是哪邊？」結果眾人答案一面倒，紛紛直指是地處新北市石碇區的某所綜合大學，認為地點真的很猛！不過，其實這所大學創校理念就是特意遠離市區喧囂，十分重視「景觀境教」。（編輯：許苡晴）