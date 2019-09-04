串流影視設備廠 Roku (ROKU-US) 週三股價大漲近 8%，因分析師調高目標價至創新高價位。

今年迄今漲幅超過 400% 的 Roku 週三上漲 7.67% 至 168.91 美元，登上史上高點。

ROKU 今年迄今股價走勢

券商 DA Davidson 分析師 Tom Forte 維持買進評級，且將目標價自 135 美元調高至 185 美元，根據 FactSet，此新目標價約較華爾街平均目標價 123 美元高 50%，且較華爾街第二大多頭目標價高出 30 美元。

這可能對投資者來說驚喜中帶點茫然，因為 Roku 似乎沒有太多建樹，股價就飆漲。

Forte 報告提到，他認為 Roku、蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 是越來越堆串流影視直接導向消費者的這波浪潮中最大的三家受益者。

他報告指出，影視內容的消費方式從有線電視 (俗稱第四台) 切換到網路電視(指 OTT 業務)，這樣的長期演進現在仍在開始階段，近期的衝擊是各家業者在影視內容的質與量上競賽、市場上出現新服務、內容重新綁定…，長期的衝擊是廣告支出的轉變，從類比轉至數位，媒體產業轉型(包括透過 M&A 交易)，以及流行視頻的內容變化。

Roku 是一款內容的聚合器，能銷售廣告，也能自消費者手中收取高級內容的觀賞費用。Forte 認為 Roku 有能在整個產業砸重金投資專有內容的浪潮中，收穫數十億美元，此外 Roku 還銷售設備。

電視智慧音響 Smart Soundbar

Roku 週三推出一款電視音響 Smart Soundbar，也完全具備 Roku 播放器的功能，亦即不需另外添購獨立的機上盒或者導入設備，靠 Smart Soundbar 就可在電視上呈現完整的 Roku app。

Smart Soundbar（圖片：ROKU）

對家中電視音響不夠精細的消費者來說，這款售價 179.99 美元的產品相當迷人，因內部安置 4 個不同的驅動程式，這是一大改善，且具有自動調節音量的功能，選擇夜間模式就會降低音量，反之也能自動調升安靜場景的聲音，讓對話更清晰。

該款設備配有藍牙，因此可透過手機或平板電腦傳輸音樂，作業系統是 Roku OS，亦即可以串流 Netflix、Hulu、HBO 和數千個 Roku 平台上的其他 app，還有一些功能例如杜比音效、支援 4K HDR、谷歌語音助理、亞馬遜的語音助理 Alexa，以及 Roku 的語音遙控器等，預計 10 月發售。

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