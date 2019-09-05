（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）香港特首林鄭月娥宣布撤回逃犯條例，美國聯邦眾議院議長裴洛西表示歡迎，呼籲港府採取更多行動滿足香港人民訴求，並表示會持續推動「香港人權與民主法案」立法。

林鄭月娥於香港當地時間4日答應「反送中」運動的一項訴求，宣布將會撤回修訂逃犯條例草案。但對於運動的其他4項訴求，林鄭月娥依然不予理會。

對於香港政府的決定，裴洛西（Nancy Pelosi）今天發聲明表示，這項「早該撤回的危險」法案被正式撤回是值得歡迎的消息。但她也指出，要完全實現「一國兩制」所保障的港人合法訴求，仍有許多工作要做。

裴洛西指出，香港民眾應該得到正義、真正的自治與免於恐懼的自由，這是香港民眾長期以來奮勇作戰所追求的。親北京的政府領導層必須確保政治制度是對人民負責，包括給予普選與調查警察暴力。最近數週，香港政府不斷升高對人民的暴力與武力使用，造成生命損失的悲劇，現在必須結束。

她也提到，美國國會期待迅速推動跨黨派支持的「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights andDemocracy Act），以重申美國在面對北京鎮壓時對民主、人權與法治的承諾。民主黨與共和黨人將持續與香港民眾站在一起，要求享有一個充滿希望、自由與民主的未來。

香港中文大學客座副教授林夏如今天在美國國會授權成立的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）舉辦的美中關係2019年回顧聽證會後接受媒體訪問，談及香港反送中運動最新發展時表示，林鄭月娥宣布撤回逃犯條例的時機已經太晚。

林夏如說，如果是在6月的任何一個時間點撤回，都會有很大助益，但現在已經太晚，讓2014年雨傘運動後的不滿情緒完全爆發，但港府卻比預期的還無法面對挑戰、沒有應變能力，導致政府與人民間有深深的怨恨，現在要療傷、解決的成本較原來大得多，這是港府的錯，卻要所有市民承擔。

對於反送中運動該怎麼收尾，林夏如也沒有答案。她認為，反送中運動是2014年雨傘運動的延續，香港政府從未認真解決經濟問題，加上香港沒有民主，香港民眾沒有參與治理的機會，不滿情緒延續到今天是早就預料。年輕人訴求的是真普選，但「機會是沒有的」，港府沒有太多空間能回應民眾的訴求。

林夏如也說，香港反送中運動是「時代的記憶」，製造一個時代的記憶是港府的錯。這是共同的記憶，年輕人不會輕易放棄使命，他們的使命是要民主、真普選，但錯失解決問題的時機，讓香港現在情勢十分嚴峻。這些年輕人日後會踏入社會，會持續爭取，但政府要付出的成本、社會要付出的代價將非常大。（編輯：林憬屏）1080905