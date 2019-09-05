▲旗下擁有「蘋果西打」汽水的大西洋飲料（大飲）面臨下市危機，新任董事長王鎮民召開重訊，說目前仍積極尋求會計師簽證財報。（圖／NOWnews資料照片）
▲蘋果西打強在哪？「 54 年不倒」3 關鍵被揭開：真的好喝！（圖／NOWnews資料照片）

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市面上碳酸飲料品牌眾多，口味也應有盡有，其中，老字號大西洋飲料旗下的「蘋果西打」是不少人童年回憶之一，擁有長達 54 年的悠久歷史，雖然曾一度爆出危機，更驚傳停產，不過，大飲公司已出面澄清，只是「供不應求」並非停產。然而，有網友就在 PTT 問及「蘋果西打是怎麼存活下來的？」引發熱烈迴響，網友也整理出 3 大不倒關鍵。

原 PO 在 PTT 八卦版表示，市面上飲料很多，細分下來的種類包括：運動飲料、碳酸飲料、乳酸飲料、蔬果汁、茶水等，假如要說最強大的外來種就是可口可樂了，不含手搖杯的話，根本直接稱霸飲料界霸主了，至於本土飲料則有黑松沙、維大力和奧利多水，不過，他身旁的友人說「喝蘋果西打才是真正懂碳酸飲料的人」。

▲蘋果西打擁有長達 54 的歷史。（圖／翻攝自大西洋飲料股份有限公司網站）
▲蘋果西打擁有長達 54 的歷史。（圖／翻攝自大西洋飲料股份有限公司網站）

原 PO 接著歸納出蘋果西打 54 年不倒的 3 大關鍵，首先「就是兒童版的香檳，最偉大的發明，把汽水跟蘋果汁調配得完美剛剛好，不會過甜又有氣泡的爽感」，其次「有時候套酒，那個混酒根本人間美味」；最後也有不少人認為蘋果西打是「熱炒界霸主」，吃合菜就會想喝、配熱炒就是讚。

另還有網友持不同看法，直言「傻傻的，蘋果西打是拿來滷肉提味的好嗎」、「蘋果西打歪（外）國人愛喝，黑松沙士的味道像貼布」、「蘋果西打超甜」、「其實蠻傷胃的，喝多會拉肚子」、「蘋果西打跟可口可樂都是燉肉好物」。（編輯：許苡晴）

▲網友於 PTT 貼文。（圖／翻攝自PTT）

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