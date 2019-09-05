娶混血正妹是不少男人夢寐以求的夢想，不過，和洋妞結婚就真的是「人生勝利組」嗎？一名過來人就在某論壇中透露，她老婆是愛爾蘭混血兒，對方來台灣讀書，兩人才認識的，他並分享婚後生活，感嘆「其實沒有想像中美好…」同時也揭露了跨國婚姻背後的辛酸。

一名男子在《 mobile01 》論壇中表示，不管你娶東南亞或歐美的女生都一樣，不是會離婚，而是磨合期會很長，尤其是跟你老婆的家人！他以自己為例，直指「我岳母純愛爾蘭人，雖然岳父是台灣人，但是很多觀念其實跟台灣人其實都不太一樣。例如：愛爾蘭人宗教觀念超重的，像 Saint Patrick’s Day，我老婆一定要回娘家參加活動，每年！沒有一年落下的！其他在台灣上教堂什麼的，那根本不用說的…」

原 PO 接著說，他岳父還好，但岳母只要一跟跟見面，劈頭就會問「你要受洗沒？」讓他相當懊惱，因為他家其實沒有宗教信仰，爸媽基本上也沒在拜拜。他更透露「我跟我老婆結婚都超久了，還一直都這樣…好家在，我老婆不介意。」

原 PO 也坦言，自己很討厭人家逼他，但礙於對方是長輩，他當然也會乖乖聽訓，也許哪天時間到了，他就受洗，但也有可能不受洗，一切得看緣分，不過，這部分只是其中一個小矛盾點，還有個更大的麻煩是「小孩要不要受洗…」

文章曝光後，立刻掀起熱論，許多網友紛紛留言「這就是我沒娶金絲貓的原因…信耶穌我無法」、「文化不同真的還是有差」、「有些外國人其實比台灣人更迷信」、「我覺得每個人信仰不同，互相尊重，也許可以好好溝通看看」、「既然是無神論者，受不受洗倒是無所謂吧」。（編輯：許苡晴）