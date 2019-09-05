大學科系對於每個人的未來職涯選擇上一定有所影響，日前就有一名女網友表示自己就讀台灣大學人類學系，不過卻被家裡的人不認可，甚至大酸特酸一波。這樣的情形讓她受不了上網發文抒發，沒想到卻引來一票網友支持，認為她為了自己夢想是相當值得被稱讚的！

日前有一名女網友於社群平台《 Dcard 》發文，表示自己就讀台灣大學人類學系，她直言自己一直以來都想念這個科系，也了解這門科系到底在學什麼。不過當她真的考上時，她的爸卻並不引以為傲，認為念這個系一點出路也沒有。

她也回憶，直言自己某次想要求能夠以考上台大為由換取 iPhone 手機，當作獎勵，不過她父親卻秒回「你也不看看你上什麼科系，也敢跟我說你要換 iPhone ！？」；她表示自己爸媽在與其他人聊天時，發現對方也是台大但想轉科系，也馬上嘲笑「如果是想轉到人類，一定不用考試，你們系巴不得人家轉過來吧」！

對於這樣的酸言酸語，原 PO 感到相當失落，更受不了直言「文組科系一天到晚被戰，我們實質的、能立即看到的產出，沒有理工、醫藥科系來的高，因為諸如文學、教育或者音樂，都是需要時光的陶冶，或者長期的累積，才能看到成效，但人文的關懷，是世界運轉中同樣不可缺少的，不是嗎？」

文章一曝光後，也立馬引起許多網友討論，其中就有一名學醫的網友相當讚嘆原 PO ，直言「我覺得你比我還勇敢」！他認為自己之所以學醫都是為了金錢，但內心真的相當喜愛歷史或人類學方面的知識，他表示「能堅持自己的理想，選擇自己最喜歡的系，我覺得是一件值得敬佩，而且難能可貴的事。」

此外，他也點出台灣許多人文科系被藐視的原因，「台灣人時常藐視人文科系很大的一個原因，是因為把大學當成職訓所。但西方大學設立當初的目的，本來就是為了討論知識，求取真理的地方。這種謬誤，根本是因果倒置」。

言論一出後，就引起相當多的網友支持，更暖心安慰原 PO 「人文相關科系真的很重要，以前還沒念之前也很迷茫能做什麼，念了以後才發現自己所學的，可以貢獻給社會的真的很多」、「堅持自己夢想的都是最棒的，辛苦你了，加油。」。（編輯：陳雅雲）