自從限台令開始發酵之後，大陸遊客來台的比例確實降低，讓許多觀光業者叫苦連天，有些甚至收攤歇業，對此，有網友好奇在 PTT 提問「台灣很多觀光業都說陸客不來他們活不下去，但是為啥九份沒這個問題？」貼文引發熱議。

原 PO 指出「 台灣靠觀光生活的人最喜歡說陸客不來他們快活不下去了，但記得之前跟九份茶行老闆聊天，他說他們這裡本來就不靠陸客，而事實也是這樣，現在的九份還是一樣，如果你有去九份就會發現，滿滿的外國觀光客，連台灣人都很少」。

「九份大部份的觀光客都是日本人，真的是滿滿的日本人，有些韓國人和一些東南亞人，還有一些歐美人士，中國還沒禁止中國客來台自由行前，九份的中國客也不多，表示九份真的不用靠陸客，陸客不來也不受影響，為什麼九份可以不用靠陸客？台灣的其他景點卻大多不能不靠陸客呢？」

貼文一出，吸引許多網友回應「地理位置也有影響，九份就在北部，許多人都是來北部玩啊」、「地理位置在北部正解，你看士林官邸也沒啥不是一堆人」、「宮崎駿的動畫場景關係吧，神隱少女經典之作影響很深遠的」、「近台北，地利之便」、「宮崎駿動畫很猛的！日本觀光客會多的主因」、「九份靠的是地理位置+動畫加持」、「深度旅遊首推啊，加上離北部近，直接完勝」。（編輯：張嘉哲）