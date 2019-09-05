國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜市長昨(4)日，《黑韓無極限 公平正義是底線》第三集直播中表示接到第一線海關人員陳情海關人力少，無法一一盤問，導致近期抓到許多來台賣淫與非法打工一事，再度引發爭議。韓國瑜競辦發聲明指出韓是關切新南向政策缺失、國內人才流失問題。但連兩周舉行的國政直播，競辦表示韓今午有市政行程，取消直播。

韓國瑜競選辦公室表示，面對這樣的陳情，韓秉持著務實解決問題的態度與立場，聚焦於檢討並改進新南向政策的缺失及國內人才流失的問題，讓政策能日益精進。

競辦表示，韓國瑜相當關切當前觀光政策及治安問題，因而收到來自海關的消息，提供者提出職場上的經驗，並代為陳情，提出現下新南向政策所發生的問題，希望能夠解決海關、專勤隊人力短缺以及非法移民的問題。

聲明指出根據內政部統計，2017年1月至11月期間外來人口違法人次共計3萬3400多人，較2016年增加近2500次，其中以不明的外勞占60.98%，查緝人力根本無法負荷，去年更發生有史以來最大宗的外籍旅客集體脫逃一案，造成治安漏洞是事實，請政府不要迴避責任。

而韓在昨日節目中，解釋他上周「來一堆雞」，是指稱海關陳情最近查到很多來台灣賣淫的、非法打工的。對此，財政部關務署強調，韓對海關業務有所誤解，那應屬內政部移民署業務。韓競辦表示，海關人員與移民署同樣服務在國門，要政府相關部門不要顧左右言他，忽視國人及基層同仁所關切的問題，韓國瑜競選辦公室歡迎各界能集思廣益，一起提出解決問題的方法，改進當今政策的不足，思考如何解決問題才是領導者該有的態度與魄力。

但上周鳳走雞來的爭議持續發燒，原本連續兩個周四都利用中午發表國政，今日競辦指出韓另有市政行程，國政直播取消，而韓國瑜今日第一場公開市政行程，是在下午三點拜會林園區的鳳芸宮。