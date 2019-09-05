逆向思考帶來無限可能！英國一間便當店，竟然周休「六天」，一個禮拜只在星期天時營業，但卻仍創下年收百萬的驚人營業額。老闆克里斯（Chris Lewis）也表示：「開店 1 天就賺 7 天的錢，為什麼還要每天做生意？」

綜合外媒報導，位於英國朗達區（ Rhondda ）的便當店 Curly’s Dinners 已經營業 15 年，店內多年以來秉持著 2 經營鐵則：「一、只在禮拜天營業；二、沒用內用只提供外帶服務」。

Curly’s Dinners 便當的菜色豐富，每份除了主菜烤肉類，還有蔬菜、馬鈴薯和一小罐店裡自製的醬汁，兒童和大人的費用大約是 4.50 英鎊（約 171 元新台幣）和 6.50 英鎊（約 248 元新台幣）。此外，店內還有各式各樣的甜點，像是奶油蛋糕、餅乾等等，起價約 1.50 英鎊（約 57 元新台幣）。老闆克里斯還說：「我們盡可能保持餐點的價格合理和充足的份量」。

事實上，過去 Curly’s Dinners 跟其他餐廳一樣時間營業，並在星期日提供「烤肉外帶服務」，幾乎整個禮拜都沒休息。這種忙碌生活持續 4 年後，有了孩子的克里斯忽然發現「一切都太忙了」。他靈機一動嗅到了「假日商機」，想到民眾假日只能在家親自下廚，可能會覺得假日要打理三餐或想外食卻沒人營業時將非常不便，便開始以「做 1 休 6 」的方式來經營，結果意外讓餐廳擁有超高人氣與生意。 Curly’s Dinners 一天能賣出 350 到 380 份的餐點，年淨收入大約台幣 110 萬。

因此 Curly’s Dinners 獲得了「星期天唯一料理」、「最棒的週日晚餐」的美名，民眾在網路上也給予它極高的評價。但克里斯指出，雖然餐廳只在周日營業，但自己與員工在星期五就必須開始準備食材，週六烹煮料理，星期日從 5 點忙碌到下午 4 點。

克里斯也大讚他的團隊：「我們團隊很棒，每個人都像運作良好的機器，各司其職」，他還透露， 2018 聖誕節時就收到爆量的訂單，更有人一定就是 100 份。克里斯最後也說：「開店 1 天就賺 7 天營業額，為什麼還要每天開店做生意？」（編輯：潘毅）