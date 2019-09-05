由 SEGA Games 開發、改編自知名漫畫《北斗之拳》的手機遊戲《北斗之拳 傳承者再臨》今（9）日正式在iOS和Andriod雙平台上線，而遊戲製作人岩本耕平也特別接受《NOW電玩》專訪，談談有關遊戲的開發秘辛與遊戲未來的規劃。

《北斗之拳 傳承者再臨》將完整改編漫畫所有劇情，玩家可以體驗世紀末時人性的殘酷與善良。除了有高品質洞話演藝漫畫經典橋段之外，玩家更可以只用一根手指頭就施展出「北斗百裂拳」、「南斗水鳥拳」等超強力暗殺拳法。

岩本製作人在接受訪問時透露，其實玩家不只能體驗到《北斗之拳》所有的漫畫原作劇情，更有「在這之後」的全新故事等著玩家，相信不管是《北斗之拳》的老粉、或是因為遊戲才接觸《北斗之拳》的玩家，都可以盡情的享受本作獨特的世界觀與各人物的強大魅力。

以下為岩本製作人接受《NOW電玩》的訪談全紀錄。

《NOW電玩》：《北斗之拳 傳承者再臨》今天正式在日本上市，請問台灣玩家也能同步玩到台版嗎？中文化已經大致都完工了嗎？

岩本耕平：沒錯。本次共有三個伺服器，分別是日本、繁體字以及國際服，並且三個版本都是今日同步上線。而中文化進度目前已經完成差不多了，而且為了帶給玩家最好的體驗，我們的翻譯品質也是相當不錯。

《NOW電玩》：繁體字版伺服器營運由哪邊負責呢？是SEGA直營嗎？那未來遊戲中的活動是否也都是會和日本同步呢？

岩本耕平：三個版本都是由SEGA直營。至於活動部分，我們的想法是要讓三個版本的玩家遊戲體驗都要一致，例如遊戲內容、活動獎勵、平衡度等等都三個版本都會相同。

《NOW電玩》：那麼未來會不會有機會推出台灣專屬的活動呢？

岩本耕平：台灣專屬活動目前是沒有計畫，因為就如同剛剛所說，想要讓三版本的玩家體驗一致。但是例如如果說是農曆年、或是台灣當地的節慶來舉辦能體驗當地特色的活動的話，或許是個好選擇。

《NOW電玩》：本作事前登錄人數已經快接近100萬，這個數字有符合當初開發團隊的預期嗎？

岩本耕平：首先很感謝各位玩家這麼熱情的參與事前登錄活動，而且其實這個數字和我們當初預測得滿接近的。尤其海外歐美地區玩家的反應更是特別熱烈，讓我深刻感覺到《北斗之拳》這個 IP 在世界上也是吃得相當開。

而在這近 100 萬的玩家事前登錄中，約有70%是來自海外歐美地區、亞洲（繁體字、日本）大概佔了30%。

《NOW電玩》：本作是從什麼時候計畫開發的呢？

岩本耕平：大概是從一年前正式開始開發，至於企劃部分就是更早之前了。我們的開發團隊包含了企劃、美術設計、程式等等大約有40人左右。

《NOW電玩》：那本作開發時，最講究、最想傳達給玩家的部分是？

岩本耕平：《北斗之拳 傳承者再臨》最主要的有兩大主題。第一個就是讓玩家用一根手指頭，就能施展出各種華麗的招式與戰鬥；第二個則是「究極的原作體驗」。

當初這兩個主題在遊戲開發階段、和玩家溝通的時候就一直強調至今。而今天遊戲上市後，我也很驕傲我們真的達到和玩家的約定、將這兩個主題發揮的淋漓盡致，也希望玩家務必要好好的來體驗看看。

《NOW電玩》：本作上線的時候，故事劇情會收錄到原作哪一個部分呢？

岩本耕平：剛上線劇情的話會大約收錄到拉歐與雷伊第一次戰鬥的地方，大約是拳王篇劇情的三分之一。之後會以兩個月為一次的頻率進行更新、大約會在一年後將原作的所有劇情收錄進去。雖然在這之間可能會有一些合作或是其他相關的活動，但是能讓不管是北斗粉或是不熟北斗的玩家都能體驗到原作的魅力，這是我最想表達的。

《NOW電玩》：在完整收錄原作劇情後，後續將如何發展呢？

岩本耕平：為了能符合本作「將北斗奪回來吧！」的標語，我們會在收錄完原作劇情後，也希望能創造出《北斗之拳》的新歷史。玩家們可以盡量的在FB、推特等社群媒體上給我們意見，如果有某個點子玩家反應特別熱烈的話，我們就會盡力去實現。

《NOW電玩》：所以有機會會有IF之類的劇情嗎？

岩本耕平：本作中最主要的主題之一就是「究極的原作體驗」， IF 路線的話雖然會非常有趣，但是就可能會偏離我們的主題。因此剛剛提到的「新的歷史」會把重點放在「原作劇情結束後正統未來的故事」，這部分對我們來說也是很大的挑戰。

《NOW電玩》：那麼遊戲中玩家是以什麼樣的角度來體驗原作的劇情呢？是以拳四郎的身分？還是以第三者的身分？

岩本耕平：在新手教學中，玩家就會深刻體會到自己在劇情中是扮演什麼樣的角色，真的要說的話就跟標語「奪回北斗吧！」差不多，擔任奪回北斗的主人公。

剛剛也提到，我們也希望在原作劇情結束後會展開全新的歷史，那麼玩家扮演的主人公就會接續這全新的劇情。

《NOW電玩》：現在玩家都流行「刷首抽」，製作人有推薦的角色嗎？或是本作根本沒有這個必要？

岩本耕平：就以我一個開發者的角度來說，是比較不建議玩家刷首，當然是希望玩家自然順順的玩下去。而在目前事前登錄的活動中，有贈送南斗水鳥拳的「雷伊」，而且在開服後的登錄獎勵中也會贈送讓玩家強化雷伊的道具，基本上流暢的過主線任務不會有太大問題。

《NOW電玩》：所以玩家在遊玩主線劇情時，也會獲得新角色嗎？還是說新角色來原以轉蛋取得為主？

岩本耕平：每隻角色的取得方式不一定都會一樣，例如有通過劇情得到的角色、活動限定角等等，並不是說一定要透過轉蛋才能獲得。

《NOW電玩》：《北斗之拳》以往也出過不少家用主機的名作品，那這次選擇首機平台的原因是什麼呢？

岩本耕平：首先，就是讓更多玩家接觸到《北斗之拳》這個IP；再來就是目前玩家有重、輕度之分，但是我們想要提供的是不管輕重度的玩家都可以用一根手指頭簡單發揮出《北斗之拳》招式這種簡單操作的體驗，而不一定要以手把來進行複雜的操作。

《NOW電玩》：最後請您對台灣玩家說句話。

岩本耕平：包括我在內，我們所有的開發團隊都非常喜歡《北斗之拳》這部作品，我相信我們製作出一款不會輸起其他北斗迷對《北斗之拳》的愛的遊戲以及品質，也希望玩家務必要來體驗這款遊戲，然後讓我們一起來比較誰對《北斗之拳》的愛更深刻吧！