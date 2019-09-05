中秋節快到了，有高血脂民眾吃烤肉要忌嘴！台中市一名30歲王姓上班族，患有高血脂卻自恃年輕沒有服藥控制，上周和朋友吃烤肉配啤酒，翌日出現上腹痛，甚至痛到背部，腹部也脹氣，到台中市林新醫院掛急診，發現是高血脂引發急性胰臟發炎，禁食數日並給予降血脂藥物治療後，症狀獲得改善。

林新醫院胃腸肝膽科醫師廖重慶表示，很多人知道胰臟炎和酗酒有關，其它還有許多原因會導致。預防急性胰臟炎最重要的是，生活正常，飲食切忌太油膩，少喝酒。尤其中秋節烤肉是全民運動，吃烤肉要適量，因為高油脂食物、啤酒、辛辣食物等都可能誘發胰臟發炎。

廖重慶説，約有近二成五急性胰臟炎為重度胰臟炎，常合併全身性的併發症，包括急性呼吸窘迫症候、多重器官功能障礙或衰竭、瀰漫性血管內凝血等，嚴重會致死，約有17%死亡率。

以王姓上班族為例，到院時胰臟腫了二倍大，胰臟指數血清脂肪酶和澱粉酶，大於正常值3倍以上；三酸甘油酯是正常值5倍。經腹部電腦斷層檢查證實，高血脂引發的急性胰臟發炎，首先必須要禁食，甚至水都不能喝，以減輕胰臟的負擔。

廖重慶醫師建議，防範急性胰臟炎最重要就是保持生活正常，少喝酒；若有膽結石引起症狀者，應考慮膽結石的治療；持續高血脂症的病人應接受藥物治療。一旦發生急性胰臟炎，就應儘速就醫，避免留下後遺症。