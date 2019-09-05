教育可以翻轉孩子的未來，大葉大學特別企劃「千立方募款行動」，邀請傑出校友、金曲獎歌手王宏恩擔任公益大使，號召一千人的愛心，每人捐款新台幣1000元，讓弱勢學生安心求學1000天，金曲獎最佳方言男演唱人王宏恩特別以校友身分擔任公益大使，希望把溫暖傳遞下去。

王宏恩感同身受表示，大學期間狂參賽賺獎金，差點荒廢學業，後來專心投入畢業音樂專輯製作，獲得音樂圈關注，才能有現在成就；王宏恩以大學長身分向當地企業家積極勸募，表示前30名捐款超過5000元民眾，就送簽名專輯。長欣生技董事長楊曜聰及夫人莊璧禎、開曼英利訴訟及非訴訟代理人蔡啟仲與夫人曾翠緣及鹿港東區扶輪社各捐出10萬元，一次募集30萬元，讓王宏恩開心得在現場高歌。

大葉大學經濟弱勢學生比例高達15％，高於全國平均數10％，為此校方推動「完善弱勢助學計畫」，希望能結合教育部補助跟募款，提供在校弱勢學生每月5000元以上生活費，為了協助弱勢學生安心就學，大葉大學推動「完善弱勢助學計畫」，這筆經費將用於弱勢學生的學習輔導與助學，不只能減輕學生的經濟壓力，也有助於幫助學生培養學習力與跨領域能力。

王宏恩表示，1998年畢業大葉大學視覺傳達設計學系，他是首屆該系學生，當時家境不好，只好靠著歌喉，在校內外歌唱比賽拿獎金，不過校方鼓勵他多嘗試，除開設了原民相關課程，畢業製作時選擇創作音樂專輯，靠著這一張專輯，讓他被音樂圈看見，成為職業歌手，他回首發現，很多夢想在大學階段萌芽，如果花太多時間在打工，也犧牲很多學習的權力，不是應有的教育品質，得知母校計畫，決定共襄盛舉。

大葉大學校長梁卓中指出，每個孩子都擁有無限潛能，透過教育可以給孩子不一樣的未來，翻轉貧窮，但不是每個家庭都有能力負擔大學學費，透過弱勢助學計畫，鼓勵弱勢學生安心學習。