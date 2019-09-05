西班牙「紅土皇帝」Rafael Nadal今(5)日在美網8強戰面對僅170公分的阿根廷「小巨人」Diego Schwartzman，在苦戰3盤後、以6:4、7:5、6:2贏下比賽，距離生涯的第19座大滿貫金盃又靠近了一步。

此役競爭激烈的程度，讓現場球迷心情就像是坐雲霄飛車一樣，首盤Nadal展現前球王的霸氣，開賽就連拿4局，眼看就要輕鬆取得盤數領先；但之後Schwartzman完全放開來打，結果出人意料的連扳4局回來。但在第9局他強攻Nadal發球局未果，反而自己的氣勢受阻，讓「蠻牛」連拿2局，先下一城。

次盤戰況還是相當激烈，Nadal先是打出5:1的局數領先，但Schwartzman再次上演首盤的戲碼，又是連續拿了4局扳平。但之後納達爾再次展現他優異的抗壓能力，完成保發後，又在對手的發球局取得3個盤末點，最終在第3個把握住。

第3盤Schwartzman大勢已去，第6局又再度被破，Nadal一路平穩的駛向終點，最終在3盤大戰後拿到了4強的門票。

Nadal過去曾經在2010、2013、2015年三奪美網冠軍，這裡是他奪冠次數次多的大滿貫。這次在宿敵Novak Djokovic和Roger Federer提前出局的情況下，非常有機會再次問鼎冠軍。

