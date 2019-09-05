香港反送中風暴持續延燒，特首林鄭月娥昨日終於願有進一步回應，盼能澆熄民眾怒火，但由於訴求回應並不完整，加上「冰凍三尺，非一日之寒」，包含民主派議員在內，許多反送中的支持者並不買單，紛紛批林鄭回應的太遲。在這敏感時機，今（ 5 日）香港首富李嘉誠次子李澤楷，於香港多家大型報章上刊登廣告，呼籲停止暴力、維護秩序，並堅守「一國兩制」。

綜合港媒報導，李澤楷 5 日以「盈科拓展集團」及旗下「富衛保險」的名義，於香港《東方日報》、《大公報》、《文匯報》等多份報紙刊登廣告，以 18 個大字「堅守一國兩制，停止暴力、維護秩序」為題；內文提到，「對於近期在香港發生的暴力行為以致百業凋敝，社會撕裂，深感痛心」；第二段則提到「香港要停止暴力，以法治恢復社會秩序，刻不容緩」。

李澤楷並在廣告開頭稱，香港的繁榮穩定，主要是繫於一國兩制的行穩致遠，文末署名李澤楷、盈科拓展集團、富衛保險。

先前李澤楷之父、香港首富李嘉誠，已於 8 月 16 日以「香港市民」名義，刊登多份報章廣告，引用他多次用以警惕港人的名句：「黃台之瓜，何堪再摘」、「以愛之義，止息怒憤」、「愛中國，愛香港，愛自己」和「愛自由，愛包容，愛法治」等字句，明確表達反對暴力，也是他自 6 月 9 日反逃犯條例修訂遊行爆發以來，首度就反送中風波表態。