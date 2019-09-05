▲西班牙「蠻牛」R. Nadal（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙「蠻牛」R. Nadal（圖／美聯社／達志影像）

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2019美國網球公開賽，球王喬帥和費天王因傷出局後，三巨頭只剩下33歲的西班牙「蠻牛」R. Nadal，今(5)天男單8強 Nadal驚險地從阿根廷小巨人手上搶下4強門票，成了目前年紀最長球員，下輪對手將是相差10歲的義大利Matteo Berrettini​。

Nadal前4輪除了次輪對手退賽，皆以直落三勝出，狀態相當不錯，加上塞爾維亞球王Novak Djokovic、「瑞士特快車」Roger Federer接連因傷退出爭冠行列，讓Nadal成為今年最有希望，在紐約抱起美網冠軍金盃的選手。

▲西班牙「蠻牛」R. Nadal對戰阿根廷D. Schwartzman豪取8連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙「蠻牛」R. Nadal對戰阿根廷D. Schwartzman豪取8連勝。（圖／美聯社／達志影像）

今天Nadal面對生涯7戰全勝的D.Schwartzman，雖然開局都能取得大幅領先，但盤中總會遭Schwartzman頑強抵抗追平，但最終這位3屆美網冠軍仍以6:4、7:5、6:2直落三勝出，豪取對戰8連勝。

賽前， Nadal就曾稱讚對手，「Diego打得令人難以置信的好表現，我需要在下一輪打出最佳狀態，才有機會進入4強。」今天的戰況也應證了這番話，賽後Nadal也稱讚對手給予肯定。

目前男單4強出爐， Nadal將對上世界第25的Berrettini​，雙方生涯從未交手過。籤表另一頭則是，世界第5俄羅斯Daniil Medvedev、爆冷拍落Federer的保加利亞好手Grigor Dimitrov，除了 Nadal皆為1990年後出生的選手。

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