郭陣營發言人蔡沁瑜老公涉弊　檢調約談文化局長李猶龍

新竹地檢署檢察官指揮新竹市調查站，今（5）日一早前往新竹縣文化局展開大動作搜索，並帶回局長李猶龍和徐姓秘書、科員、司機等共4人前往新竹市調站說明，目前正由檢調訊問中。

據了解，文化局長李猶龍為郭台銘陣營發言人蔡沁瑜的先生，疑似因為文化局採購案未遵守規定利益迴避，同時，家住台北的李猶龍疑利用職務之便將公務車開回家，並將油費及ETC過路費報公帳，涉嫌公車私用等問題遭檢舉調查。

現年54歲的李猶龍曾任中央廣播電台長，在新竹縣長楊文科2018年順利當選後才挖角到竹縣文化局擔任局長，兼任新聞發言人；但前天(9/3)在縣府主管會報中，楊文科指示解除李猶龍主管新聞工作之「兵權」，收回由縣長室直轄管理，當時即嗅出不尋常氛圍。

8月中旬《壹週刊》就撰文踢爆，時任年代創意總監的蔡沁瑜由夫婿李猶龍陪同拜訪新竹縣政府，爭取電視廣告標案，未遵守利益迴避規定，更誇張的是，李猶龍本人還擔任標案評委，毫不避嫌，涉及違反《公職人員利益衝突迴避法》。

李猶龍到任後爭議不斷，但一手拔擢他的縣長楊文科，始終不忍揮淚斬將，一再給予機會，以至於到現在也無法切割，勢必要概括承受「用人不當」之責；此外，此次受約談的人員中，據傳聞尚有楊文科的親人在內，詳細調查結果，新竹地檢署稍晚將進一步說明。