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《爐石戰記》昨（4）日宣布將在18日推出新的單人模式冒險篇章：《探險奇兵》，繼續推進巨龍年的劇情。玩家將扮演探險者協會成員進入奧丹姆的城市與廢墟探險，獲取英雄專屬寶藏強化自己，並在最後擊敗4位強大的災禍領主，並在擊敗4位領主後對決最終魔王。玩家可在《探險奇兵》單人模式中最多拿到15包《奧丹姆守護者》卡包，若完成全部四章節還可以再獲一包黃金經典卡包，以及特殊卡背等獎勵。

《爐石戰記》下一個單人冒險篇章《探險奇兵》將於台灣時間9月18日推出。

《爐石戰記》巨龍年劇情繼續推進，官方昨日宣布新單人模式《探險奇兵》將在18日正式上線，成為巨龍年第2個推出的單人模式。在《探險奇兵》中，玩家將扮演伊莉絲、布萊恩‧銅鬚、芬利爵士，以及里諾‧傑克森等4位冒險者協會成員，進入奧丹姆城市與廢墟中冒險。

《探險奇兵》中，四位探險者協會成員將成為雙職業英雄！

與先前不同，4位英雄這次將成為《爐石戰記》有史以來第一次出現的「雙職業」英雄，可以讓玩家選擇獨特的英雄能力與套牌選項：

伊莉絲：牧師 德魯伊

布萊恩‧銅鬚：戰士 獵人

芬利爵士：聖騎士 薩滿

里諾‧傑克森：盜賊 法師

至於術士在哪裡，官方並沒有公布。

擁有雙職業之力的英雄們將挑戰關卡敵人獲得英雄專屬寶藏來強化能力，並在最後對決4位災禍領主，災禍領主有多種階段型態，難度相當高。在玩家擊敗全部4位災禍領主後，將可以挑戰最終Boss。

《探險奇兵》豪華冒險組合包，可解鎖完整單人冒險篇章內容，並獲得一張加贈的《奧丹姆守護者》隨機傳說卡牌，和一個「探險者協會」卡背。

《探險奇兵》與上一個單人模式《達拉然大劫案》一樣，第一章「托維爾的失落之城」將在上市時免費開放遊玩，玩家可以使用遊戲內金幣或新台幣來解鎖剩餘章節。官方也推出《探險奇兵》豪華冒險組合包，除了完整解鎖所有章節外，還贈送玩家《奧丹姆守護者》1張隨機傳說卡牌及「探險者協會」卡背。

玩家每完成《探險奇兵》一個章節或打贏最終章都可獲得 3 包《奧丹姆守護者》卡牌包，至多可拿到 15 包《奧丹姆守護者》卡牌包。完成四個章節還可額外獲得一個黃金經典卡牌包；在普通模式和英雄模式下完成所有冒險，可再各獲得一個專屬卡背。

玩家每打通《探險奇兵》1個章節或擊敗最終Boss就可以獲得3包《奧丹姆守護者》卡牌包，最多可以獲得15包卡牌包。若玩家完成全4個章節還可以獲得1包黃金經典卡牌包，另外在普通或英雄模式下完成所有章節則可再獲得專屬卡背。

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