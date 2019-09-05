週四 (5 日) 午盤，陸股上證指數突破 3000 點大關，並站上半年線位置，同時深成指、創業板漲勢更大，以半導體、券商股、互聯網金融等類股領漲。

截至台北時間週四 (5 日) 午盤 13 時許，上漲指數報上漲 1.72% 至 3008.37 點，喜刷 2 個月新高，除了受到美中貿易協商重啟的利多提振以外，北京政府暗示進一步「降準」之可能。

上證指數日線走勢圖 圖片：investing.com

週四 (5 日) 美、中雙方商務部各發布公告，表示兩國貿易代表將於 10 月初於華府會面，盼進一步取得二國緩解貿易戰的共識。

值得注意的是，美中雙方皆已在 9 月 1 日再度相互提高關稅，而美國更計劃在 10 月 1 日進一步加徵關稅，故若美、中再無法取得共識，之後兩國將於 12 月 15 日再次相互加徵關稅。

而陸股週四 (5 日) 大漲，更多原因來自於北京政府的寬鬆預期，此前週三 (4 日) 晚間中國國務院總理李克強召開常務會議，在會上首度提到降準，讓市場對於中國人行 (PBoC) 近期可能降準的預期再度升溫，而這也是自美國聯準會 (Fed) 宣布降息以後，北京首次暗示寬鬆。

中國國務院會議並強調，要加快落實降低實質利率水平的措施，加大金融對實體經濟、特別是小微企業的支持力道，同時會上李克強並要求，政府各部門必須做好「六穩」工作，包括：

穩就業、

穩金融、

穩外貿、

穩外資、

穩投資、

穩預期 (經濟成長目標)

而除了寬鬆預期以外，中國國務院宣布加速地方政府專項債券發行使用的新政。中國各地方政府可根據自身重大項目建設需要，提前發行明年度專項債一部分的新增額度，以確保明年初即可見到推動經濟的成效。

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