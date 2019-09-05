韓國知名女團「 TWICE 」至從出道以來就擁有超高人氣，裡頭的九個團員更是名聲大噪，每每曝光於螢幕前都會造成大話題，其中日籍成員「 Momo 」因為舞蹈技巧高深，以及超高顏值，深受許多粉絲喜愛。不過日前韓國就有一名網紅，因為撞臉 Momo ，以及她的傲人上圍，被許多粉絲認證是「兇版 Momo 」，引起韓國網友相當大的討論度。

韓國女團 TWICE 中的日籍成員 Momo ，因本身舞蹈能力相當出色，且超萌的高顏值，以及穠纖合度的完美身材，深受許多粉絲歡迎，更在全世界擁有許多粉絲。

不過日前韓國有一名網紅「 Vicky （썬비키）」，因為長相與 Momo 真的過於相像，突然於網路上大爆紅，更驚人的是，因為她的上圍真的太過豐滿，因此被外界稱作是「兇版Momo」。

Vicky 擁有水汪大眼睛，皮膚細緻白嫩，更頂著一頭黑色長直的秀髮，乍看之下根本與 Momo 沒有差別。不過 Vicky 的上圍明顯比起 Momo 豐滿許多，體型也較 Momo 高大，不過兩者的好身材，都讓許多粉絲大讚「太美了」！

Vicky 大爆紅後，個人 IG 已經累積將近 10 萬粉絲追蹤，平時她經常曬出經典火辣泳裝照片，不吝嗇與粉絲分享自己的姣好身材。另外， Vicky 也是一名 Youtuber ，她常於個人頻道上分享自己的生活點滴，裡頭養眼畫面更是十足，讓許多網友紛紛大讚「真的太胸啦」！（編輯：陳雅雲）